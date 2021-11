Moohrun, aperte le iscrizioni per la sesta edizione

"Non si sente la fatica quando stai lavorando per realizzare un sogno". Il sogno è finalmente quello di rivedere la città di Treviso piena di sorrisi e di Zoccoli al cielo. Tornerà infatti nel weekend 4-5-6 marzo 2022 la mandria dei 3mila “muccati”, ossia i runner e i camminatori che prenderanno parte alla sesta edizione della MoohRun®, posticipata più volte a causa della pandemia.

Iscrizioni aperte ufficialmente il 6 novembre 2021 sul portale Tds Enternow, mentre sul sito www.moohrun.it è possibile trovare tutte le informazioni e i regolamenti. Dal 15 novembre, sarà possibile iscriversi anche presso i punti vendita convenzionati, distribuiti tra le province di Treviso, Padova e Venezia. L'edizione 2022 vuol mantenere le promesse di divertimento e di animazione, con un Moohvillage ricco delle onnipresenti mucche, oltre a ospiti e sorprese musicali. L'intento come sempre è quello di avvicinare un pubblico trasversale all’attività fisica, e in particolare le persone di tutte le età al mondo del podismo.

Il kit gara

Come segnale di contrasto agli sprechi e per simboleggiare l’agognata ripartenza, rimarranno in uso i materiali di gara prodotti nel 2020, così come avvenuto alle Olimpiadi Tokyo 2020. Agli iscritti verrà consegnato un divertente gadget a sorpresa da applicare alle 2300 magliette dell’edizione passata. Ma il kit gara sarà ricco di molti altri omaggi. La quota di iscrizione resta di 16 euro a persona (previsti sconti per comitive): include la partecipazione alla corsa/camminata ludico-motoria sui percorsi di 9 km o 5 km, la T-shirt tecnica, l’assicurazione sanitaria, il servizio deposito sacche, l’ingresso al Moohvillage, le foto professionali dell’evento, i ristori e la quota di beneficenza per le onlus che anche quest’anno saranno protagoniste: Una Mano per un Sorriso – For Children e Per Mio Figlio Onlus di Treviso, Dynamo Camp di Milano/Pistoia e Un Cuore per Tutti Onlus di Marghera. Soldi che andranno ad aggiungersi ai quasi 40mila euro versati con le precedenti 5 edizioni.

I commenti

La portavoce del gruppo LBIV ed event planner Marica Tozzato annuncia: «Sono commossa: finalmente possiamo sperare in una ripartenza a pieno regime. Un grazie sentito alle aziende che, nonostante le difficoltà di questa pandemia, sono rimaste al nostro fianco, e al fantastico gruppo di oltre 100 volontari che è già all’opera per regalare una MoohRun® 6 piena di gioia, in grado di conquistare il cuore delle persone. E poi quest’anno finalmente partiremo sulle note del nostro inno “Zoccoli al Cielo”, scritto da Giuseppe Pinarello, che farà ballare tutti quanti, perché per noi tutti del direttivo Divertirsi è una cosa Seria!».