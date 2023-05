Alex Tiveron, week-end in chiaroscuro a Vallelunga

Bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto per il centauro trevigiano Alex Tiveron, portacolori dello storico Motoclub Omobono Tenni e Ambassador della Lisporteam360, nelle prime due gare del campionato Italiano velocità 2T classe 125 GP che si sono disputate sabato e domenica scorsa all’autodromo Piero Taruffi di Vallelunga ( Roma).

All'insegna di un meteo incerto, giovedì e venerdì si sono disputati i turni di prove libere con la prima qualifica ottenendo, con la sua Honda RS 125 R , un buon sesto posto mentre sabato nella qualifica 2, bagnata, ha ottenuto un ottimo terzo posto. Sabato pomeriggio nella gara 1, dichiarata bagnata, ha commesso un paio di errori negli ultimi giri che hanno condizionato il risultato finale concludendo allo sprint con un buon quinto posto.

Domenica in gara 2 con pista asciutta, in difficoltà a tenere il passo dei migliori, è riuscito a concludere la gara piazzandosi al sesto posto finale raccogliendo però dei punti per un campionato che si preannuncia particolarmente difficoltoso. Prossimo appuntamento per il terzo round del campionato l’11 giugno all’autodromo di Cremona Circuit.