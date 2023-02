Campionato Italiano 2T, Alex Tiveron a caccia del titolo

La stagione del motociclismo si sta aprendo anche per la categoria 125 GP e Alex Tiveron, trentaquatrenne di Silea, si appresta a salire in sella della sua Honda Rs 125. Dopo l’ottimo quarto posto ottenuto la scorsa stagione, nel Campionato Italiano 2T, l’Ambassador della Lisporteam360, e portacolori del Moto Club Omobono Tenni di Treviso, ha preparato la sua Honda RS125 pronto a partecipare alle sei gare che daranno i punti per l’assegnazione del titolo.

Alex, sei gare per un titolo, quest’anno pensi di riuscire a salire sul podio? «Parteciperò nuovamente al Campionato Italiano 125 in sella alla mia Honda RS 125, preparata dal Team TR, con la moto che è stata migliorata molto durante la pausa invernale, lavorando sia sul motore che sulla parte ciclistica e le sospensioni. In questi giorni si stanno facendo delle prove al banco per vederne i risultati, ma sono molto fiducioso del lavoro svolto, poi nel mese di marzo faremo alcuni test al Cremona Circuit, tracciato dove nella scorsa stagione ho avuto i maggiori problemi di competitività e mancanza di feeling con la moto».

Queste le sei gare: 13 e 14 maggio Autodromo di Vallelunga (Roma), 11 giugno Autodromo di Cremona (Cremona), 9 Luglio Autodromo di Varano (Parma), 3 settembre Autodromo di Magione (Perugia), 15 ottobre Autodromo di Misano Adriatico (Rimini).