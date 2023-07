Motociclismo, Alex Tiveron all'autodromo di Varano

Il centauro trevigiano Alex Tiveron il 7-8-9 luglio sarà l'Autodromo Riccardo Paletti di Varano (Parma) per la quarta tappa del Campionato Italiano 2T, classe 125GP in sella alla sua Honda RS125R. Sui 2350 metri del tortuoso tracciato emiliano, cercherà di migliorare il piazzamento ottenuto nella terza tappa al Circuito di Cremona, sesto al termine, cusato da un guasto tecnico.

«Il tracciato non è tra i miei preferiti, ci confida Alex, ma sono comunque molto carico e motivato per dare il massimo, le prove libere del venerdì saranno dedicate al rodaggio e alla messa a punto di alcuni nuovi componenti, per poter essere veloce sabato nelle qualifiche e ottenere un buon tempo per la partenza. Domenica in gara sarà importante partire bene e non commettere l'errore della precedente gara a Cremona». Venerdì ci saranno le prove libere, sabato la qualifica uno alle 10 e la qualifica due prevista per le 15 che decideranno l'ordine di partenza per la gara. Domenica alle 10,45 la gara, prevista su 12 giri.