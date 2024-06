Motori, Sernagiotto torna in pista negli Stati Uniti per la terza prova dell’Imsa Michelin Endurance Cup

Giorgio Sernagiotto è atteso alla terza prova dell’IMSA Michelin Endurance Cup, in programma da venerdì a domenica prossimi, insieme ai compagni Antonio Fuoco, vincitore domenica scorsa della 24 Ore di Le Mans, e Roberto Lacorte. La 6 Ore del Glen, negli Stati Uniti, vedrà i tre impegnati a bordo della Ferrari 296 GT3 di Cetilar racing.

L’equipaggio è reduce dall’ottimo secondo posto ottenuto alla 12 Ore di Sebring, la classica gara della Florida andata in scena a metà marzo. Quello straordinario risultato ha permesso al team di risalire la classifica di campionato, issandosi al quinto posto con appena sette punti di ritardo dalla vetta. Per Ferrari#47 si annuncia una gara dura, perché sulla carta le vetture avversarie paiono avvantaggiate rispetto alla loro Ferrari 296 GT3 sul tracciato dello Stato di New York.

«È bellissimo poter tornare a competere negli Stati Uniti e sul circuito di Watkins Glen! Siamo molto carichi dopo il secondo posto di Sebring e cercheremo di dire la nostra, anche se questa sarà una gara più corta rispetto a quella della Florida e la nostra Ferrari non dovrebbe essere fra le favorite. Dalla nostra – assicura Giorgio Sernagiotto - abbiamo il grande entusiasmo che ci arriva da Antonio Fuoco, fresco vincitore della 24 Ore di Le Mans».

Il circuito di Watkins Glen, con i suoi 5.552 metri, è uno dei più famosi degli Stati Uniti. Caratterizzato da curve di medio alta velocità e da continui saliscendi, a renderlo particolarmente complesso sono l’assenza di vie di fuga e l’estrema vicinanza dei guardrail alla carreggiata. Dal 1961 al 1980 ha ospitato il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1. Con 17 punti Ferrari#47 è attualmente al quinto posto in classifica, a soli tre punti dal terzo posto.