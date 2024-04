Il diciassettenne mottense Alessandro Battiston finalista nello J200 ITF nella Rep. Ceca

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il diciassettenne mottense Alessandro Battiston inizia bene la stagione internazionale 2024. Dopo aver vinto un Rodeo in Piemonte si tuffa nella stagione dell’International Tennis Federation e lo fa in Slovacchia in un J200 sulla terra. Main draw per il suo ranking da 200 mondiale grazie ai punti racimolati nella scorsa stagione, al primo turno subito uno scoglio, lo svedese tds n°4 e n°82 del ranking Ludvig Hege, liquidato in due set 6/1 7/6; ottavi di finale opposto al 18enne olandese Manvydas Balciunas 146° mondiale al quale rifila un 6/3 6/2. Nei quarti c’è il ceko Matyas Kozlovsky al quale non fa sconti lasciandoselo alle spalle con il punteggio 6/1 6/2. In semifinale ad attenderlo c’è il 18enne spagnolo Carles Cordoba n°105 al suo best ranking al quale lascia soltanto tre giochi ed un bagel. Porte aperte per la finale, ma la Spagna non fa più sconti e ad attenderlo c’è il n°3 del seeding Andres Santamarta Roig n° 77 che ha già in tasca un J300 ed un J200. Con lui Battiston ce l’ha messa tutta ma non è riuscito ad andare oltre un 6/2 6/3. Quindi un ottimo secondo posto e migliore degli italiani in lizza dove il siciliano Sebastiano Cocola esce al secondo turno assieme al veronese Samuele Seghetti e al brianzolo William Mirarchi. A Vedelago l’Alpe Adria per giocatori di 3^ categoria maschile e femminile, con 117 giocatori. Le gare odierne vedono in campo i giocatori dalle ore 18 con 5 incontri. A Sernaglia della Battaglia fino al 5 Maggio torneo di 4^ categoria maschile con 98 giocatori, inizio gare odierne ore 15.00 con 5 incontri. ISCRIZIONI AI PROSSIMI TORNEI A Caerano di San Marco Rodeo 27 e 28 Aprile Rodeo maschile e femminile per giocatori di 4^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12.00 del 25 Aprile. Trpa al Bear Training di Paese il giorno 28 entry level maschile sull’erba sintetica. Iscrizioni EEmanuele 347-1150848. Tpra allo Sporting Life Center il 28 Expert Level iscrizioni Andrea 366-8243584 Da Panatta dal 18 al 26 Maggio torneo giovanile dai 12 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 16/5.