A Motta i campionati italiani master dei 5 km su strada

Domenica 29 maggio, a Motta di Livenza, organizzati dalla società Nuova Atletica Tre Comuni con ATl-Etica ed Atletica Mottense, si svolgeranno i campionati italiani master dei 5 km su strada. Dopo il debutto a Pieve di Soligo nel 2021, la Nuova Atletica Tre Comuni organizza anche la seconda edizione della rassegna tricolore “over 35” di corsa su strada sulla distanza dei 5 km, ma quest’anno in collaborazione con ATL-Etica ed Atletica Mottense, società con le quali Nuova Atletica 3 Comuni fa rete in provincia per l’attività giovanile. Questa volta si gareggerà a Motta di Livenza su un circuito cittadino ricavato nei dintorni di Piazza Luigi Luzzati. Grande il contributo del comune di Motta di Livenza – nominata città europea dello Sport per il 2023 - che ha concesso il patrocinio. La manifestazione sarà anche valida come campionato regionale master. Circa 220 complessivamente gli iscritti, a cui vanno aggiunti gli oltre 250 partecipanti alle gare under 18 (allievi, cadetti, ragazzi, esordienti), valide per il Grand Prix Giovani – Trofeo “Massimo Tombacco”, che faranno da contorno all’appuntamento tricolore. Anche per gli allievi sono in palio i titoli regionali individuali. Inizio gare alle 14. Il campionato italiano scatterà alle 16.30 con la gara femminile, mentre la gara maschile subito dopo. Questa sera gli esordienti di Motta hanno incontrato il Sindaco arch. Alessandro Righi nella sala consiliare, in tutta disinvoltura: i bambini hanno rivolto molte domande al Sindaco, il quale ha loro evidenziato l’importanza dello Sport, della Scuola, della partecipazione alla vita della propria città. Per qualche bambino era la prima volta in Comune: si conferma dunque che lo Sport apre tutte le porte, favorisce il confronto e porta ovunque nel mondo.