A Motta di Livenza 68 giovanissime racchette nella tappa kinder Trophy Mini

A Motta di Livenza conclusa la tappa MINI del Kinder Trophy joy of moving. In campo i giovani dell’età con 9-10-11 e 12 anni. Erano 68 le giovani racchette a confronto coordinate da Maurizio Epifano. Prosegue lo Junior fino al 11 Giugno per quelli dai 13 ai 16 anni, totalizzando nel complesso 132 presenze. Grossa soddisfazione espressa dal presidente del club Mottense Carlo Battiston. “Qui si presentano i campioncini di oggi e speriamo che molti di loro, da adulti, un domani lo diventino davvero.” Ecco le classifiche dei più giovani che hanno anche guadagnato il pass per il master finale di Roma che si terrà dal 22 al 30 Luglio. Nell’under 9 maschile Adalberto Bergozza del Bassano e Carlo Soncin del Caorle. Nell’under 10 l’udinese del Martignacco Marco Manna ed il triestino del San Marco Viktor Zupic. Nell’under 11 l’udinese del Moruzzo Leonardo Roberto Agosto con Lorenzo Rocchi del Belluno. Nell’under 12 Lorenzo Genna del Volpago al terzo set su Lorenzo Bottosso del Tc Mestre. Nei tabelloni del femminile per l’under 9 Letizia Durante del Cornuda con Aisha Maria Imolese del Green Garden. Nell’under 10 Teresa Novello del Green Garden di Mestre con la triestina del San Marco Isabella Martinelli. Nell’under 12 la triestina del San Marco Marta Parpinel già con classifica 4.1 con Caterina Centrone del Porcia. Un successone il torneo alla Barchessa di Casale sul Sile torneo per giocatori e giocatrici fino ai 4.3. Sono 104 le iscrizioni per questa competizione che coinvolge la base tennistica. Le gare di Sabato saranno ben 18 e riguarderanno tutti i neofiti, sia al maschile che al femminile. Iniziato anche a Montebelluna fino al 14 Giugno all’Ostani il torneo di 3^ maschile fino al grado 3.3. Dirige Natalja Tonazzo, supervisione di Loredana Venturini con 18 gare in programma e 91 racchette. TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE Dal 10 al 23 Giugno a Silea torneo di 3^ categoria maschile, iscrizioni entro le ore 12 del 08 Giugno. Dal 10 al 21 Giugno a Castelfranco torneo giovanile dai 10 ai 14 anni, diretto da Enrico Comacchio che accetterà le iscrizioni entro le ore 12 del 08 Giugno. Dal 10 al 21 Giugno allo Sporting Life Center di Vacil 3° Open maschile Duca di Dolle con 7.000€ di montepremi, iscrizioni dai 3.5 entro le ore 12 del 08 Giugno. Ad Istrana dal 10 al 18 Giugno torneo veterani dai 40 ai 65 anni, iscrizioni entro le ore 12 del 08 Giugno. Dal 16 al 27 Giugno al Park di Villorba torneo Young Boys per i giovani dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 14 Giugno. Dal 17/6 al 03/7 da Panatta Open maschile e femminile con 4.000€ di Montepremi. Iscrizioni entro le ore 12 del 15/6. Dal 17 al 2 Luglio presso i 3 campi in terra rossa del Ranazzurra di Conegliano Enrico Moretti accetterà le iscrizioni entro le ore 12 del 15/6. Vi potranno partecipare a questa 5^ edizione i giocatori per solo draw azzurro fino al grado 3.5. Dal 17 Giugno ad Altivole torneo giovanile dai 12 ai 16 anni iscrizioni entro le ore 12 del 15/6. Dal 23 Giugno fino al 9/7 a Motta di Livenza Open maschile e femminile con 4.000€ di montepremi. Iscrizioni entro le ore 12 del 21 Giugno.