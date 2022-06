Motta di Livenza festeggia la promozione di Mauro Granzotto a Ufficiale di Gara Nazionale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

17° Kinder Trophy a Motta di Livenza Mini, la seconda edizione organizzata dal club. Prima tranche del torneo dei Mini con sei tabelloni e 60 ragazzi, tutti i finalisti al master finale di Roma al Foro Italico nel mese di Luglio. Nell’under 09 maschile l’udinese Marco Manna con Giovanni Ortica dell’Eurosporting Treviso. Nell’under 10 il player di casa Giovanni Drigo con Marco Manna. Nell’under 11 Edoardo Poloni del Bassano con Lorenzo Bottosso del Tc Mestre. Nell’under 12 il pordenonese Nicolò Poles con il savonese Pietro Gandolfo. Nel settore rosa per l’under 10 l’udinese Arianna Coiutti con Emma Andreetta del Volpago. Nell’under 12 la triestina Marta Parpinel con la pordenonese Matilde Zaccarin. Sezioni Junior sempre del Kinder Trophy che sono iniziate Sabato con 50 giovani in competizione fino al 26/6. Il Tennis Club Motta intanto registra l’imbattibilità della sua compagine femminile nella D3, composta da: Sara Martini, Giulia Lo Faro, Sofia Disarò e Anna Dell’Aversana. Due i team della D4 già qualificate al tabellone per giocarsi le promozioni. Festa anche per il traguardo nazionale raggiunto da Direttore Sportivo del club, Mauro Granzotto. Ha iniziato l’attività nel 2015 come Giudice Arbitro Affiliato, dal 2016 passato al ruolo regionale e da fine marzo a quello nazionale.