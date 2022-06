I tennisti del Motta di Livenza protagonisti nella Junior Cup di Cordenons

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

All’Eurosporting di Cordenons oltre un centinaio i giovani che hanno concentrato i loro sforzi in un’intensissima settimana di gare. Ottimo contributo di qualità in questo torneo da parte dei giocatori del Tc Motta. Nell’under 16 femminile svetta Giulia Lo Faro e nell’under 14 al secondo posto si piazza Lorenzo Polesel. Nel giovanile di Vedelago questi i risultati. Nell’under 12 maschile Riccardo Minighini del Green Garden di Mestre con Edoardo Poloni del Bassano. Nell’under 14 Elia Zonta del Bassano sul favorito Giacomo Marcon del Tennis Tai di Loreggia. Per la categoria under 16 il patavino Marco Buja su Riccardo Pacorini del Pederobba. Nel femminile per l’under 12 Vittoria Perin del Bassano con Anna Ronzan del Castelfranco. Nell’under 14 Anna Mioni del Plebiscito con Vittoria Perin che ha partecipato in due categorie. Nell’under 16 Elisa Kinkela del Dopolavoro Ferroviario di Treviso con Martina Zottino del Volpago. Dal 02 Giugno al 15/6 all’Ostani di Montebelluna torneo di 4^ maschile. Un’ottantina i giocatori coordinati da Natalja Tonazzo e Massimo Nicoletti. Giornata di Lunedì vede l’entrata in campo dei tennisti dalle ore 17 fino alle 22.00. Al Park di Villorba Open femminile iniziato il giorno 3 fino al 14 Giugno. Sono una quarantina le tenniste in lizza. Le partite di oggi dalle ore 20.00 vedono entrare in campo Marta Rico con Sara Bianchin, Angelica Cavasin con Carlotta Mattiazzi e Chiara Bianca Ferri con Iris Masetto. Dal 4/6 al 15/6 Toneo Giovanile al Tc Castelfranco di Via Sicilia, dai 10 ai 14 anni. Sono 64 i giovani in tenzone coordinati da Massimo Pelloia e Nadia Schiavon. Le partite della giornata di Lunedi inizieranno dalle ore 14.30 fino alle ore 18.30 circa. Da 11/6 al 19/6 a Motta di Livenza 17° Kinder Trophy Mini, la seconda edizione organizzata dal club. Master finale a Roma per i vincitori di tappa e per i finalisti nel caso di parecchi concorrenti. Iscrizioni entro le ore 12 del 9 Giugno. A seguire ci sarà quella Junior dal 18 al 26/6. Al Ranazzurra di Conegliano dal 11/6 al 26/6 torneo di terza categoria maschile fino al primo gradino il 3.5. Iscrizioni entro le ore 12 del 9/6. Sempre dal 11/6 al 22/6 allo Sporting Life Center torneo Open maschile, partendo dai 3.5 con 5.000 € di Montepremi. Iscrizioni entro le ore 12 del 09 Giugno. Per lo spettacolo da vedere a Gaiba, su erba naturale, il torneo Wta 125 dal 13 al 19 Giugno dove si daranno tenzone 32 giocatrici con ranking mondiale dalla 50 alla 143. Ingresso gratuito fino agli ottavi di Giovedì 16 con prenotazione posto su www.venetopen.com. Gli ultimi 3 giorni i biglietti avranno un prezzo intero di €15 ma ci saranno sconti per giovani e tennis club. Dal 17/6 al 27/6 Istrana circuito veterani con 12 tabelloni. Le categorie in gara dagli over 40 maschile e femminile e doppi. Iscrizioni entro le ore 12 del 15 Giugno. Al Racquet Club di Panatta, Open maschile con 3.000€ di montepremi. Competizione che si svolgerà dal 18/6 al 03/7. Iscrizioni entro le ore 12 del 16 Giugno