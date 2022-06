Kinder Trophy: conclusa la tappa che porterà i vincitori al Foro Italico

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Al Tc Motta di Livenza si è concluso il 17° Kinder Trophy, la seconda per il club mottense con 50 giovani tennisti. Sotto la direzione di Mauro Granzotto, questi gli esiti. Per l’under 13 maschile Nicolò Zavan del Green Garden di Mestre con Filippo Mario Costacurta dell’Olivera. Nell’under 14 Filippo Viscusi del Pedavena in due set su Federico Zuin del Tc Padova. Nell’under 16 Giovanni Antonello del Belluno in due set con il pordenonese Pietro Napodano. Nei draw rosa per l’under 14 la giocatrice di casa Giulia Lo Faro in due set su Giulia Demin del Tc Mestre. Nell’under 16 Jasmine Salvadori si al terzo set sulla pordenonese Lucrezia Narder. Premio fair play al giocatore di casa Davide Marchese. Ora la macchina organizzatrice del sodalizio mottense retto da Carlo Battiston è tutto per l’Open da 5.000€ che inizierà il primo di Luglio e dovrebbe terminare il 17/7. Molto atteso questo Open che attira giocatori da ben tre regioni per le categorie intermedie, ma che ha visto la partecipazione dei pro proveniente nell’ultima edizione da tutto il nord e centro italia. La competizione riguarderà sia draw azzurro che rosa. Le iscrizioni termineranno Mercoledì 29 Giugno alle ore 12.