Conclusa a Motta di Livenza la kermesse Kinder Trophy Junior con 64 giovani

Motta di Livenza conclusa l’intera kermesse del kinder Trophy, l’ultima settimana era dedicata ai giocatori Junior dai 13 ai 16 anni. Erano da 64 che assieme ai 68 precedenti della tappa Mini totalizzano 132 presenze. Il presidente Carlo Battiston ringrazia tutti i suoi dirigenti, in primis Maurizio Epifani, poi gli ufficiali di gara intervenuti, la titolare Nadia Schiavon e gli assistenti Michela Viera e Diego Antonini. Questi gli esiti. Nell’under 13 maschile Nicolò Poles del Brugnera in due set con Francesco Zagatti del Tc Mestre. Nell’under 14 Evan Svalduz del Polpet con Alberto Carraro della Polisportiva Preganziol. Nell’under 16 Alvise Finesso del Treviso Tennis Team che con un doppio 6/2 ha messo al secondo posto Joao Vitor Antonaccio Bottino. Nel femminile categoria under 14 Maria Vittoria Franzoi del Green Garden è stata impegnata soltanto nel primo set da Isabella Chiarotto del Maniago. Poi ha chiuso l’incontro per 7/6 6/1. Nell’under 16 Lucrezia Narder del Brugnera in due set su Laura Bedin del Treviso tennis Team. Son stati inoltre assegnati i premi fair play. Per la categoria mini ad Alessandro Soncin del Caorle e per lo Junior Martino Bellotto pordenonese del San Vito. TORNEI IN CORSO Fino al 14 Giugno all’Ostani di Montebelluna torneo di 3^ maschile fino al grado 3.3. Sono 91 i giocatori iscritti diretti da Natalja Tonazzo con la supervisione di Loredana Venturini. Fino al 23 Giugno a Silea torneo di 3^ categoria maschile, 106 i tennisti iscritti coordinati da Roberta Antonello. Fino al 21 Giugno a Castelfranco torneo giovanile dai 10 ai 14 anni, diretto da Enrico Comacchio con 82 giovani e coordinati da Loredana Venturini. Fino al 21 Giugno allo Sporting Life Center di Vacil 3° Open maschile Duca di Dolle con 7.000€ di montepremi, iscrizioni dai 3.5. Alessandro Da Punt e Giuliano Ferro coordineranno i 73 giocatori in lizza. Fino al 18 Giugno a Istrana dal 10 al torneo veterani dai 40 ai 65 anni. Sono 50 i giocatori diretti da Sonia Rossi e Marco Isotti. TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE Dal 16 al 27/6 torneo giovanile al park di Villorba per i giovani dai 10 ai 16 anni circuito Young Boys. Iscrizioni entro le ore 12 del 14/6. Dal 17/6 al 03/7 da Panatta Open maschile e femminile con 4.000€ di Montepremi. Iscrizioni entro le ore 12 del 15/6. Dal 17/6 al 2/7 al Ranazzurra di Conegliano Enrico Moretti accetta le iscrizioni per il draw maschile fino ai giocatori 3.5, e saranno ammesse fino alle ore 12 del 15/6. Ad Altivole trofeo under dagli 11 ai 16 anni dal 17 al 2 Luglio. Iscrizioni entro le ore 12 del 15/6. Dal 23/6 al 5/7 a Volpago Trofeo New Print draw maschile per giocatori fino alla terza categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 21/6 e 1.000€ di montepremi. Dal 23/6 al 9/7 a Motta di Livenza Open maschile e femminile fino alla 2^ categoria con montepremi di 4.000€ ed iscrizioni entro le ore 12 del 21/6.