A Motta di Livenza Marco Speronello arriva a quota 92. Nel femminile c'è Antolini

Nell’Open a Motta di Livenza Marco Speronello porta a 92 i suoi successi in carriera. Competizione diretta da Maurizio Epifani e Mauro Granzotto con 145 contendenti. Nel maschile affermazione del “solito” Marco Speronello che nel derby trevigiano si è imposto su Matteo Marfia per 6/3 6/4. Terzo posto per il pupillo di casa Alessandro Battiston, che ha ricevuto l’identico trattamento da Speronello, giusto per ribadire che il suo valore si aggira intorno al ranking di 2.3. L’altro terzo posto è andato al bolzanino Matteo Fondriest attore di due ottime prove, l’ultima contro la testa di serie numero due Tommaso Dal Santo. Nel femminile il derby vicentino ed in seno alla medesima società di appartenenza, è andato a Sofia Antolini che in due veloci set ha liquidato la sua compagna di allenamenti Giulia Sartori. Terze Adele Burato con tessera vicentina dei Comunali che nella giornata di ieri ha vinto anche l’Open Crown di Dolo. L’altro bronzo è andato ad Anna Sturmigh, la prima donna del Park Villorba, che ha tentato di rientrare in gara con la player Sartori nel secondo set, arrendendosi per 7/5. Entrambi gli incontri di finale sono stati arbitrati dal giudice di sedia Rino Meneghin. All’Open di Istrana tabellone di 3^ categoria maschile in chiusura con 3 posti disponibili per il main draw. Tabellone principale, condotto da Sonia Rossi e coordinato da Loredana Venturini e svelato il favorito, risultato essere un nome nuovo, il 2.4 Gabriele Camilli proveniente dal Lazio con tessera per l’antico tiro a volo. Gli si contrappone all’estremità come tds 2 il vicentino del palladio ‘98 Thomas Nucera. Prossimi tornei: A Villa Guidini Paolo Favata dal 22/7 al 5/8 conduce il terza categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 20 Luglio. Allo Sporting Magi di Ponte della Priula Cesare Gabrieli dirige il torneo di 3^ limitato al quinto gruppo, solo maschile. Il periodo di gioco sarà dal 23/7 al 1/8 e le iscrizioni verranno chiuse alle ore 12 del 21/7. Ad Istrana competizione giovanile dai 10 ai 16 anni Trofeo Vismec che inizierà il 29/7 fino al 7 di Agosto. Iscrizioni entro le ore 12 del 27/7. Al Pietro Burei di Visnadello dal 30/7 al 14/8 competizione maschile fino ai 3.3 diretto da Lorenzo Lovadina. Adesioni entro le ore 12 del 28/7. Dal 30/7 al 10/8 a Castelfranco Open femminile diretto da Massimo Pelloia. Iscrizioni entro le ore 12 del 28/7.