Prosegue a Motta di Livenza l'open con 5.000€ di montepremi draw di 3^ a pieni giri

A Motta di Livenza torneo Open maschile e femminile. Fino al 17 Luglio con 5.000 € di montepremi Maurizio Epifano e Mauro Granzotto sono alle prese con 142 tennisti in lizza. Le gare di Lunedì inizieranno alle 18.30 con 4 gare in contemporanea. Francesco Biasotto dell’Eurosporting con Riccardo Rosso del Tc Padova; il pordenonese Kevin Stabarin con l’opitergino Cristiano Franzato; la giocatrice di casa under 18 Sara Martini con Angelica Cavasin under 14 rampante del Tc Padova e l’under 18 Francesca Da Re dell’Eurosporting Tv con l’under 14 pordenonese Vanessa Gruarin. Non prima delle 20 altri due incontri il triestino Manfredi Vergine con Marco Lorenzon dell’Eurosporting Tv e Giorgia Simonetta Ceciliot under 14 pordenonese con Matilde dall’Antonia del Caneva. Tre i giocatori del Linus di Pordenone nella gara odierna. Promozione sfuggita per un solo punto al team femminile del Park di Villorba. Domenica in casa si sono arrese per 3-1 alle milanesi del Quantas dopo il pari in lombardia 15 giorni fa. Sfuma un altra volta la promozione, quest’ultima vicinissima. Sarà per il prossimo anno afferma il presidente Gianfranco Griso che non demorde. Ad Istrana è iniziato il 25° Trofeo Positello Open maschile e femminile che si protrarrà fino al 24/7. Sono 94 gli iscritti a darsi tenzone sotto la cabina di regia rosa di Sonia Rossi e Loredana Venturini. Le gare di Lunedì 11 vedono l’accesso ai campi sin dalla mattinata, esattamente alle 11.30 con Beatrice Bevilacqua del Ntvo di San Vendemiano con Giulia Favaro dello Sporting Life. Alle 15.30 la sorella Giorgia Bevilacqua con l’under 12 del Cittadella Gaia Mondin; 16.00 l’under 18 di casa Lorena Rebeschini con l’under 16 Carlotta Mattiazzi dello Sporting Life, alle 18.30 chiude la sessione rosa Valeria Bianchi del Castelfranco con Elisa Iannunzio dello Sporting Life. A seguire dalle 18.30 sei gare maschili: Lorenzon-Zandarin, Gobbo-Conti, Tardino-Amadio, Mazzarolo-Comacchio, Pivetta-Garofalo e Pattaro-Gerolimetto. A Mogliano torneo giovanile fino al 17/7 per ragazzi dai 10 ai 16 anni. Sono ben 148 i giovani in lizza, per il record stagionale per un torneo giovanile. Sono 17 le gare nella programmazione a partire dalle 14. A Silea torneo di 3^ categoria maschile fino al 20 Luglio. Competizione diretta da Giuliano Mariuzzo e Francesco Salustri. Sono 96 i tennisti iscritti. Si gioca dalle 13 con Vallotto-Andreetta, poi dalle 16 a tamburo battente con 9 gare. Dal 15/7 al 17/7 a Visnadello Rodeo femminile diretto da Maurizio Bellinato. Iscrizioni entro le ore 12 del 13/7. Allo Sporting Life Center Circuito Veterani dal 16 al 24/7 diretto da Adriana Condrat. Iscrizioni entro le ore 12 del 14/7. A Volpago Torneo Open K22 Open maschile fino ai 2.2 con 4.000€ di montepremi. Diretto da Matteo Favaro, le iscrizioni scadranno il 14/7 alle ore 12. A Villa Guidini Paolo Favata dal 22/7 al 5/8 conduce il terza categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 20 Luglio. Allo Sporting Magi di Ponte della Priula Cesare Gabrieli dirige il torneo di 3^ limitato al quinto gruppo, solo maschile. Il periodo di gioco sarà dal 23/7 al 1/8 e le iscrizioni verranno chiuse alle ore 12 del 21/7.