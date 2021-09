Torneo giovanile di Motta di Livenza: ecco tutti i verdetti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Motta di Livenza si è concluso il torneo giovanile con una sessantina di presenze coordinato da Mauro Granzotto. Questi gli esiti. Nell’under 10 Lorenzo Bottosso del Tc Mestre con Nicolò Battistel del club di casa. Nel 12 Nicolò Poles del Brugnera con Damiano Cappellotto del Mw Ormelle; nel 14 il tabellone gettonato su tutti Pietro Napodano del Porcia su Marco Sommacal, u12 bellunese, terzi Tommaso Maria Piovesan del San Vito (Pn) ed il favorito Filippo Bigi del Porcia. Nell’under 16 Filippo Bigi al terzo set con il giocatore di casa Edoardo Marson. Per il femminile: U12 Anna Lou Bottosso del Caneva con Greta Maria Biliato del Bassano; nel 14 Matilde Dall’Antonia trevigiana di Cappella Maggiore con tessera del Caneva al terzo set su Giorgia Grizzo del Porcia; per il 16 Giorgia Grizzo si è presa la rivincita, seconda Benedetta Rossi Balotta under 12 del Tc Mestre.

Allo Sporting Life Center di Vacil c’è il 2^ categoria trofeo Duca di Dolle Sparkling con 3.000 € di montepremi. Dirige Adriana Condrat e Mauro Granzotto con 55 players. Draw di terza intermedio che è in fase di preparazione per i top players di quella categoria. Iniziato il main draw alla Barchessa di Casale sul Sile del torneo di 3^ categoria maschile e femminile diretto da Paolo Borin e Mauro Cenedese con 162 iscritti. Ottavi di finale che prevedono i seguenti abbinamenti: Candiani-Pasqual, Fortuna-Mason, Todesco-Montana, Boer attende il vincente tra Svander-Corbetta, Cattaneo-Bavato, Buzzatti-Canziani, Rignanese-Barone e Garbui-Baldan. Nel femminile main draw appena iniziato. Si attende il primo turno delle qualificate. A Silea dal 11/9 al 23/9 torneo maschile di 3^ categoria limitato al 4° Gruppo con 105 iscritti coordinati da Roberta Antonello. Ad Altivole Open Progress Profile per singoli e doppi diretto da Carlo Udino Baggio con la supervisione di Mauro Cenedese. Le date saranno dal 18/9 al 03/10 e le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 12 del 16/9 via mail: tennisclubaltivole@gmail.com.