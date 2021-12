A Motta di Livenza sono i 27 in lizza nel rodeo di Natale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Motta di Livenza Rodeo di Natale per giocatori di 4^ categoria nel weekend del 18 e 19 Dicembre. Sono 27 i contendenti diretti da Maurizio Epifano sotto la supervisione di Mauro Granzotto. Dalle 10 di Sabato fino alle 17 di Domenica 19 saranno 25 le gare in programma. Danno il la i neofiti Nicola Andrea Moro del Fossalta di Portogruaro con il veterano di casa Eddie Pastres. A Vedelago è in corso con l'Alpe Adria Accademy l'ultimo torneo regular per il 2021 di 4^ categoria maschile. Iniziato il Main draw che porterà in campo Domenica il favorito del seeding Riccardo Calzavara dello Sporteam di Maserà. Numero due sarà Carlo Battistella dello Sporting Junior Santa Lucia di Piave. Il number three il cittadellese Maurizio Bonaldo ed il fourth Manrico Benetti del Dolo. Oggi e domani si definiranno i loro sfidanti. Sono in lizza Stefano Pertile dell’Istrana che attende il vincente tra Sostenio-Brugnaro; Simeoni-Marcon; Luca Zuanetti del Pederobba misurerà le ambizioni di Mirko Stefani dell’Eurosporting di Cordenons. Stefani che ha già vinto 5 incontri è la vera mina vagante del torneo, alla sua prima esperienza tennistica in assoluto con la fit, ha dimostrato di saper tenere in campo con maestria. Chiudono la parte inferiore del draw Ivano Tolio del Bassano con Giacomo Zandarin, under 16 del Cittadella, incontro in programma alle 19.30 di Venerdì. Il vincente sabato con Dennis Vallotto dello Scorzè.