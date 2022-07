All'Open di Motta oggi semifinali con in lizza Battiston alla sua terza vittoria

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Motta di Livenza torneo Open maschile e femminile. Fino al 17 Luglio con 5.000 € di montepremi Maurizio Epifano e Mauro Granzotto sono alle prese con 142 tennisti in lizza. Battiston concede il ter. Terzo turno vinto per il pupillo di casa Alessandro Battiston che nella serata di ieri ha regolato anche Mattia Ghedin. Un doppio 6/4 che ha dato ancora più energia al tifone Battiston. Sta acquistando sempre più sicurezza e solidità, ed il lavoro svolto presso l’Academy di Sartori, alacremente messo in pratica sui suoi campi di Motta, si vede. Oggi verso le 11.30 altro test probante contro il funambolico Daniele Valentino che dopo l’infortunio sembra aversi ben ripreso, anche lui con ottimi risultati sia a livello nazionale che internazionale. Il programma odierno vede doppio turno. Una sessione mattutina ed una pomeridiana dalle 18. Nel mattino dalle 10 Fondriest-Dal Santo e Troebinger-Marfia. Dalle 11.30 Speronello-Rossi, Valentino-Battiston. Alle 10 nella tensostruttura le partite del femminile con Ricci-Sartori e Antolini-Iosio. Alle 18 la prima semifinale maschile gruppo Speronello; alle 19 la vincente Ricci-Sartori con Anna Sturmigh e nell’altro campo le vincenti dei quarti. Le finali sono previsti Domenica dalle ore 17.30 Ad Istrana è iniziato il tabellone di 3^ del 25° Trofeo Positello Open maschile e femminile che si protrarrà fino al 24/7. Sono 94 gli iscritti a darsi tenzone sotto la cabina di regia rosa di Sonia Rossi e Loredana Venturini. Partite iniziate alle ore 9. Alle 10 Cavasin-Landi; 10.30 Canzian-Tonicello; 11.30 Archenti-Bassan e Pivetta-Busi. Alle 16 Rotari-Giotto e alle 17.30-Trapani-Mondin. A Mogliano torneo giovanile fino al 17/7 per ragazzi dai 10 ai 16 anni. Sono ben 148 i giovani in lizza, per il record stagionale per un torneo giovanile. Le gare odierne dirette da Lucia Maffei vedono calcare i 4 clay courts sin dal primo pomeriggio. Oggi le semifinali di tutti i tabelloni. Alle 14 Buzzatti-Di Giusto, Marcolin-Fazzini, Turello-Sacchetto e Barindelli-Sorini. Alle 15.30 Terzo-Zavan, Voltarel-Busi, Hanau-Anoè e Rocchi-Raffaele. A Silea torneo di 3^ categoria maschile fino al 20 Luglio. Competizione diretta da Giuliano Mariuzzo e Giacomo De Logu. Sono 96 i tennisti iscritti. Alle 10.30 Ponzano-Marchi e Baggio-Cocchetto. Alle 12.00 Daniel-Mella. Dal 15/7 al 17/7 a Visnadello Rodeo femminile diretto da Maurizio Bellinato. Sono 11 le tenniste aderenti all’iniziativa che inizieranno a gareggiare dalla giornata di oggi alle ore 9. Allo Sporting Life Center Circuito Veterani dal 16 al 24/7 diretto da Adriana Condrat. I draw più gettonati sono gli over 45 e 55 maschili. A Volpago Torneo Open K22 Open maschile fino ai 2.2 con 4.000€ di montepremi. Diretto da Matteo Favaro con 90 iscritti. A Villa Guidini Paolo Favata dal 22/7 al 5/8 conduce il terza categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 20 Luglio. Allo Sporting Magi di Ponte della Priula Cesare Gabrieli dirige il torneo di 3^ limitato al quinto gruppo, solo maschile. Il periodo di gioco sarà dal 23/7 al 1/8 e le iscrizioni verranno chiuse alle ore 12 del 21/7. Ad Istrana competizione giovanile dai 10 ai 16 anni Trofeo Vismec che inizierà il 29/7 fino al 7 di Agosto. Iscrizioni entro le ore 12 del 27/7. Al Pietro Burei di Visnadello dal 30/7 al 14/8 competizione maschile fino ai 3.3 diretto da Lorenzo Lovadina. Adesioni entro le ore 12 del 28/7. Dal 30/7 al 10/8 a Castelfranco Open femminile diretto da Massimo Pelloia. Iscrizioni entro le ore 12 del 28/7.