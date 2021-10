A Motta il rodeo di terza categoria va all'opitergino Cristiano Franzato

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Motta di Livenza sono state due le dozzine di giocatori impegnati nel rodeo maschile di 3^ categoria, coordinati da Maurizio Epifano e Mauro Granzotto. Sul gradino più alto l’opitergino Cristiano Franzato con tessera del Mw Sporting Club di Ormelle. Al secondo posto il giovane under 14 dell’Eurotennis Marco Lorenzon. Terzi posti per Michele Rignanese under 16 dell’Eurotennis Treviso e per Enrico Arduini del Pederobba. Ottime le prestazioni dei 4.1 Francesco Biasotto under 16 dell’Eurotennis Treviso e del presidente del sodalizio mottense Carlo Battiston che hanno cavalcato invitti, sia il draw di 4^ che quello di 3^. Ben quattro vittorie per loro, che si sono trovati nel main draw tra i primi della classe. A Vedelago fino al 31/10 è in pieno svolgimento il torneo di 4^ categoria maschile e femminile. Sono 132 i tennisti in lizza, ed è la prima volta che l’Alpe Adria organizza anche il draw rosa. Competizione diretta Dean Pinezic e con gli aspetti tecnici delegati a Debora Comici. Martedì nel maschile si completano gli ottavi di finale. Alle 19 il mactch clou, duello da terza categoria tra Mattia Chinello del Dolo ed il portacolori dell’Eurotennis Treviso Marcello Chiozzi. Bordate da parte dell’under 16 veneziano e parate e stoccate di fioretto, dall’abile tennista trevigiano ritornato in pedana. Ad Altivole tornei di 3^ categoria maschile e femminile iniziati il 23/10 fino al 07/11 con singoli e doppi tra i quali anche quello misto con 130 iscritti. Martedì 26 si gioca dalle 15.30, alle 20 entrano in campo gli ultimi incontri. Il 30 e 31 Ottobre Rodeo maschile di 3^ categoria trofeo Carpenterie De Faveri Luciano. Direzione di Gianfranco Casagrande, con iscrizioni che dovranno pervenire entro le ore 12 del 28/10 all’indirizzo: www.tcvolpago.it. Per il gioco parlato, Venerdì 29 Ottobre alle 20.30 presso l’Eurotennis Treviso Bepi Zambon, Germano Pedrazzi e Leo Bassi mediati da Prando Prandi parleranno di tennis is….Storia, campioni e prospettive del circolo con un grande passato storico ed un promettente futuro.