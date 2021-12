Una novantina di giovani a Motta e Treviso per il Fit Junior Program

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Raduno Fit Junior Program al Dopolavoro Ferroviario di Treviso e al Tennis Club di Motta di Livenza. Unica tappa provinciale per il 2021 del torneo promozionale Fit Junior Program. L’obiettivo della giornata era quello di promuovere il tennis tra i giovani atleti, dando la possibilità ad ognuno di loro di confrontarsi con giocatori alle prime esperienze di pari livello. Il tutto in un clima di festa, trascorrendo un’intera giornata assieme, in un campo da tennis. Così ha dichiarato il fiduciario dei maestri per la provincia di Treviso Andrea Borghesan, tracciando anche i 90 giovani tennisti suddivisi per le seguenti categorie: 12 atleti nella categoria Red (anni 2014, 2015 e 2016) 13 atleti nella categoria Orange (anni 2013 e 2012) 23 atleti nella categoria Super Orange (anni 2012 e 2011) 28 atleti nella categoria Green (anni 2010 e 2009) 17 atleti nella categoria Super Green (anni 2008 e 2007). Moltissimi i genitori che hanno accompagnato e supportato i propri figli per l’intera giornata. Importante anche la presenza dei maestri Roberta Frisiero, Paolo Pellegatta, coordinati da Andrea Borghesan, che hanno contribuito al regolare svolgimento di questa giornata di sano divertimento tennistico. L’attività agonistica provinciale prosegue con il torneo di Natale sviluppato dall’Alpe Adria di Vedelago per giocatori di 4^ categoria maschile. La kermesse inizierà in data 11 fino al 26/12; le adesioni dovranno pervenire via mail entro le ore 12 del 09 Dicembre to: tennisaccademyalpeadria@gmail.com. A Motta di Livenza Rodeo di Natale per giocatori di 4^ categoria dal 17 al 19/12. I scrizioni entro le ore 12.00 del 15/12 all’indirizzo mail: www.tennismotta.it.