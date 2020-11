Movember, il Benetton Rugby è a fianco dell'Istituto Oncologico Veneto

“Movember” è un’espressione nata dalla fusione tra i vocaboli inglesi moustache (baffi) e november (novembre) ed è un termine altamente popolare che fa riferimento alla campagna di prevenzione e di sensibilizzazione per la lotta contro il tumore alla prostata e ai testicoli. Un’iniziativa che da diversi anni raccoglie anche tantissimi sportivi che rappresentano dei testimonial d’eccezione per questa importante causa. Novembre è ora arrivato e in Veneto lo I.O.V., l’Istituto Oncologico Veneto, continua a promuovere la sua causa tanto che quest’anno, nonostante l’esplodere della pandemia, prosegue la sua importante attività dando vita alla sesta edizione del “MOVEMBER for IOV”.

Il Benetton Rugby è da sempre molto vicino a questa tematica e anche quest’anno sostiene il progetto attivo dello I.O.V. A tal proposito i Leoni hanno mandato un prezioso messaggio per appoggiare apertamente il “Movember”, evidenziando quanto sia fondamentale la ricerca e la sensibilizzazione per la lotta contro il tumore alla prostata e ai testicoli. Una diagnosi precoce può difatti risultare efficace e determinante per prevenire e contrastare efficacemente la malattia. "Insieme possiamo vincere questa partita!" ha dichiarato la società.