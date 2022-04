XC Tra Le Torri 2022, torna la MTB tra le Colline del Prosecco

Domenica 1° Maggio sarà Festa dei Lavoratori, ma sarà festa anche per i biker che si misureranno con il 15° XC Tra Le Torri. Dopo aver mandato in archivio con successo il 73° Trofeo Piva, infatti, gli organizzatori dell’AC Col San Martino si sono immediatamente rimboccati le maniche per allestire l’ormai consueto Cross Country a Farra di Soligo, valevole come terzo appuntamento della Veneto Cup, all’ombra delle Torri di Credazzo.

Dalla strada, quindi, si passerà al fango, ai prati e alle ruote grasse, pur mantenendo lo stesso scenario, ovvero quello splendido delle Colline del Prosecco, patrimonio dell’UNESCO. La giornata sarà aperta ai praticanti di tutte le età, esordienti, allievi, junior e le varie categorie Master, sia al femminile che al maschile. Le gare più attese, però, saranno quelle degli Open, con alcuni dei migliori biker del panorama nazionale che arriveranno a Farra di Soligo. Tra questi anche il padrone di casa Simone Pederiva, fresco di vittoria al campionato italiano ANA, il campione veneto Andrea Dei Tos, l’ex tricolore di ciclocross Beatrice Fontana e il talentuoso Martino Zavan.

Dopo gli ottimi riscontri ricevuti dagli atleti l’anno passato, gli organizzatori hanno confermato quasi totalmente il percorso, tecnico e veloce. La novità più significativa è il giro di lancio che ci sarà prima dell’inizio del circuito vero e proprio, in modo da allungare e scremare il gruppo prima del via delle ostilità. Si parte subito in salita con un’asperità denominata Domino che porterà al punto più alto della gara, dopodiché verrà affrontato il single-track Pederiva Park, tecnico ed esplosivo, e quindi una strada sterrata, chiamata Cavatappi per il susseguirsi di curve molto veloci. Dopo un breve momento di respiro, sarà il turno del Gor di Cuna Wall, una ripida discesa, e quindi il Gor della Cuna con la caratteristica cascata. L’ultima asperità del circuito, dopo un breve tratto di vigneto, sarà quella del segmento Push Hard, al quale seguirà il single-track Snake Trial che porterà gli atleti verso l’arrivo. L’anello misura in totale 4,5 km e dovrà essere affrontato un numero di volte a seconda della categoria di appartenenza.

“Dopo il Trofeo Piva non abbiamo perso tempo e ci siamo subito messi al lavoro in vista del cross country Tra Le Torri – ha spiegato il Presidente dell’AC Col San Martino, Mario De Rosso -. Credo che per i biker sia qualcosa di unico e particolare sfidarsi in mezzo ai vigneti di queste splendide colline e, per noi, è ancora più bello vedere sia i bambini che gli appassionati di una certa età divertirsi nei sentieri di quest’area. Nel nostro territorio arriveranno tante società e tanti atleti da tutta Italia, per un totale di circa 500 biker impegnati, e vogliamo regalare loro la migliore accoglienza possibile”.