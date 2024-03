Mugello Classic, Buganza si allena a Magione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Heritage, design, tecnologia e bellezza daranno vita ad un mix magico nel primo fine settimana di Aprile quando il Mugello Circuit aprirà le proprie porte alle regine d'un tempo, quelle entrate nella storia dell'automobilismo sportivo nell'epoca d'oro dell'endurance, leggi gruppo C, o le meraviglie che correvano negli anni sessanta e settanta. Tutto questo è il Mugello Classic, evento sapientemente organizzato dal promoter francese Peter Auto che tornerà ad aprire in Italia, dal 5 al 7 di Aprile, un varco spaziotemporale. Un evento prestigioso a dir poco, succulento aperitivo di quanto si potrà ammirare in un Le Mans Classic da sempre apice in questo ambito, al quale non mancherà Xmotors Team. Il sodalizio con base a Maser scenderà in campo a sostegno di Giovanni Buganza, pilota di Castelfranco Veneto che si presenterà ai nastri di partenza con una Chevron B16. “Il Mugello Classic è un evento stratosferico” – racconta Buganza – “perchè qui corrono tutti i prototipi più belli d'Europa. È un palcoscenico esclusivo, non è facile essere tra i partecipanti ma ci saremo, per il secondo anno consecutivo, e non vediamo l'ora che arrivi Aprile. Si parla di quasi cinquanta vetture nella nostra batteria con un parco partenti che porterà sul campo Lola, Porsche, Ferrari e Chevron. Ci aspetta un fine settimana che sarà ricco di forti emozioni.” Un'occasione per immergersi in un contesto magico, con il passato che tornerà a far sentire prepotentemente il proprio rombo, ma anche per togliersi un bel sassolino dalla scarpa. “Abbiamo provato a correre qui lo scorso anno ma non è andata bene” – aggiunge Buganza – “perchè, pur avendo passato il taglio delle qualificazioni, alla mattina della gara abbiamo accusato un problema di natura tecnica che ci ha fermato. La voglia di riscatto è parecchia.” Al fine di preparare al meglio questo importante appuntamento Buganza, che in quel del Mugello sarà affiancato da Alberto Zoli su una seconda Chevron B16, si presenterà al via della tappa di Trofeo Italia Classico che si correrà Domenica 17 Marzo all'Autodromo dell'Umbria. Entrambi i prototipi schierati saranno seguiti dall'esperienza di Davide Melandri. Una sessione di qualifica da venti minuti ed una gara, della stessa durata, nella quale il trevigiano, alla guida di una Citroen Saxo Racing Start Plus, continuerà la preparazione. “L'idea era quella di affrontare l'evento del Trofeo Italia Storico con la nostra Chevron” – conclude Buganza – “ma, non essendo arrivata pronta per tempo, abbiamo deciso comunque di scendere in pista a Magione. Conosco bene il tracciato e mi sento in forma fisica. L'obiettivo è indubbiamente quello di allenarsi per il Mugello, cercando di portare a casa la vittoria. Grazie ad Xmotors Team per il sostegno in questo cammino ed a tutti i partners coinvolti nel progetto.”