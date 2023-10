Mugello, Fant accarezza la prima vittoria

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

La scossa è arrivata e, nonostante il gradino più alto del podio sia sfumato già in partenza, la due giorni al Mugello Circuit ha lanciato Filippo Fant tra i protagonisti assoluti del Mini Challenge, al termine di un fine settimana ricco di emozioni. Il penultimo atto del monomarca di casa BMW, andato in scena Sabato e Domenica scorsi, ha visto il pilota di Belluno concretizzare quanto di buono già dimostrato nelle precedenti uscite. Le prove libere non si rivelavano particolarmente favorevoli al portacolori di Xmotors Team, in sinergia con La Superba, rallentato da alcuni problemi di natura tecnica. “Il fine settimana è partito male” – racconta Fant – “con una candela bruciata che ci ha fatto perdere la prima sessione di libere. Nella seconda è partito il mio compagno Roberto e, quando è arrivato il mio turno, una bandiera rossa ci ha fatto perdere diversi minuti preziosi. Alla ripartenza sono riuscito a completare un solo giro lanciato, arrivando impreparato in qualifica.” Nel momento decisivo di Sabato, quello che definiva la griglia di partenza, il pilota della Mini JCW Challenge Evo, curata da CZ Bassano Racing, sorprendeva tutti, compreso lui stesso, andando a piazzare una zampata che gli valeva la prima pole position in carriera. “Conoscevo la pista” – aggiunge Fant – “ma affrontare la qualifica senza aver provato bene l'assetto non è stato facile. Ci sono state tre bandiere rosse e, alla ripartenza dopo l'ultima, mi sono ritagliato un po' di spazio per avere due giri puliti. Ne ho messo insieme uno buono, molto al limite. Una volta tagliato il traguardo via radio mi han detto che ero in pole. Non ci credevo. La mia prima in carriera, totalmente inaspettata per come era partito il fine settimana.” Sabato, al via di gara 1, Fant incappava in una partenza non perfetta, perdendo terreno dalla concorrenza e scendendo, al termine del primo giro, in quinta posizione provvisoria. Consapevole di avere il ritmo per poter recuperare il bellunese iniziava la sua rimonta, a suon di sorpassi, presentandosi all'ultima curva del giro finale per l'aggancio alla seconda piazza. Soltanto il rettilineo conclusivo, causa gioco delle scie, andava a suo sfavore con un terzo posto che, al netto delle penalità attribuite agli altri, si trasformava in un altro secondo importante. L'uscita di strada in gara 2 alla Domenica, da parte del compagno di team Roberto Gentili, si traduce in una classifica di Mini Challenge Evo che lo vede scendere in quarta piazza. “Abbiamo dimostrato grande velocità” – conclude Fant – “ma, una partenza non perfetta, ci ha precluso la possibilità di lottare per la vittoria. Riuscire a recuperare fino al secondo posto, dopo essere scesi al quinto, è stato bello perchè abbiamo realizzato sorpassi emozionanti ed efficaci. Quattro podi in cinque gare è un bottino notevole, calcolando che divido la macchina con Roberto. Gli auguro un pronto recupero, ha avuto uno spaventoso incidente in gara 2 alla Domenica, e lo aspetterò per giocarci assieme il tutto per tutto nell'ultima di campionato.”