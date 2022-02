Da oggi ogni telaio Pinarello potrà diventare come un'opera d’arte

Il sito offrirà una esperienza incredibile per il consumatore grazie alle nuovissime tecnologie utilizzate, derivate dalle più moderne piattaforme per il “gaming” 3D. La nuova piattaforma MyWay consentirà ad ogni ciclista di scegliere tra 3 diverse tipologie di grafica, mono, faded e cut, 27 diversi colori, tre tipologie di decalcomanie e due finiture superficiali. Questo consentirà di ottenere più di 5.000 combinazioni. Sarà senza dubbio l’esperienza più realistica disponibile nell’industria della bicicletta e permetterà ad ogni ciclista di esplorare la sua creatività e di creare una DOGMA F assolutamente unica. Questa sarà successivamente ordinabile, presso uno dei rivenditori ufficiali Pinarello, in quantità limitate.

Ogni singolo telaio personalizzato può considerarsi un “opera d’arte”, in quanto ogni singolo design viene riprodotto completamente a mano nel quartier generale di Pinarello a Villorba. Trattandosi spesso di creazioni estremamente complesse esse possono essere realizzate solo dai verniciatori più esperti, con più di 30 anni di esperienza in Pinarello.