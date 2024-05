La Nazionale Italiana Pallavolo trapiantati e dializzati ospite dell’evento “6 InSuperAbile”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A due settimane dall’ultimo raduno di Pomigliano D’Arco, la Nazionale Pallavolo trapiantati e dializzati di ANED aps torna in campo grazie all’invito ricevuto dagli organizzatori della manifestazione “6 InSuperAbile” che si svolgerà a Possagno dal 31 maggio prossimo. L’evento, organizzato da Fondazione Brombal in collaborazione con l’associazione Ex Allievi Cavanis ‘Sola in Deo Sors’, l’Istituto Cavanis Canova di Possagno, il Comitato Italiano Paralimpico del Veneto e la società Polisportiva Terraglio di Venezia, è arrivato alla sua quarta edizione e abbraccia il tema dell’inclusione con un programma che si estende a tutto tondo dallo sport alla cultura, alla musica, alle istituzioni scolastiche. Per la Nazionale ANED è la seconda partecipazione dopo quella del settembre 2022 assieme alla Nazionale Italiana Volley femminile sorde. Il programma vedrà gli azzurri impegnati sabato 1 giugno presso la Palestra Comunale di Possagno iniziando alle 10.30 con una amichevole con gli studenti dell’Istituto Cavanis. Alle ore 15.00, presso l’Auditorium dell’Istituto Cavanis vi sarà la presentazione ufficiale della squadra. Si tornerà poi in campo alle ore 18.00, sempre al Palazzetto all’ombra della Gipsoteca Canoviana, per una amichevole con la seconda divisione femminile della Pedemontana volley. Per domenica 2 giugno è previsto dalle 9.30 un allenamento congiunto a porte aperte della Nazionale con una rappresentativa U14. L’evento si auspica di avere la massima partecipazione dei cittadini, e sarà l’occasione per gli atleti ANED di portare una testimonianza a favore della donazione e del trapianto e continuare il cammino verso i World Transplant Games di Dresda 2025.