World Championship, la nazionale di tennis Over 40 vola a Lisbona

La nazionale Italiana di Tennis Over 40 capitanata da Luca Serena vince il mondiale a squadre. Dal 31 Luglio al 5 Agosto a Lisbona in Portogallo si è tenuto il campionato mondiale a squadre over 40 intitolato a Tony Trabert. Nel primo raggruppamento la nazionale italiana composta da Luca Serena 2.4 (Cap) 2.8 Alessandro Da Col (Tcvo San Vendemiano) Giulio Di Meo 2.5 (Eur Roma) Massimo Ocera 2.6 (Tcvo San Vendemiano) era nel gruppo E con Sud Africa e India alle quali gli azzurri hanno rifilato 3-0 ad entrambe classificandosi al primo posto del gruppo. Sbarramento seguente nel draw dentro o fuori ad eliminazione diretta, quarti di finale c’era la rappresentativa olandese, la stessa battuta in finale a Miami con l’over 35 e vittoria per 2-1.

Semifinale raggiunta dove ad attenderli c’era la Francia e nuovo 2-1 per il team Italia. In finale non poteva esserci che la Spagna, vincente sulla Germania per 2-1. Avversari ostici e senza il giocatore Luca Serena fermo ai box per infotuni, ma con l’esperienza da capitano, metteva in campo i singolaristi De Meo e Massimo Ocera che chiudevano 2-0 e nuovo trofeo iridato per la nazionale azzurra. Tre quarti del team azzurro è composto dalla squadra di Luca Serena con la quale ha militato nel campionato Veneto di serie C. Così commenta il capitano. «Pochi ci davano per favoriti, ma passo dopo passo, abbiamo sofferto e creduto nella vittoria. La mia sofferenza di non poter giocare e restare a bordo campo è stata ricompensata dal ruolo di capitano e motivatore di 3 giocatori che si sono dimostrati maturi, pronti e determinati a raggiungere tutti assieme un obiettivo fantastico. Campioni del mondo dopo l'Over 35 nel 2018, Italia sul tetto del mondo anche nell'Over 40».