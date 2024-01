Nel derby trevigiano di coppa Veneto maschile gruppo B passa in semifinale Castelfranco

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Tennis Club Castelfranco vince in casa il derby con il Volpago e guadagna l’accesso alla semifinale. Primo punto per il Volpago che va in vantaggio con Fabio Codello su Ignjic Nemanja, pareggia Marco Bonora opposto a Simone Martin. Tutto rimandato doppio thriller dove i castellani Ignjic ed Isolato portano a casa il pass contro Codello-Martin al terzo set per 11-9. Ora i trevigiani attendono la vincente tra Monselice ed i veronesi di Caselle in programma Domenica 21. Sempre in Coppa Veneto oggi a Casale sul Sile ore 15.00 il team rosa della barchessa ospita le giocatrici della Canottieri Mestre. Chi vince stacca il pass per le finali di Verona in programma il 18 Febbraio. Iniziato il primo torneo regular stagionale a Vedelago a cura dell’Alpe Adria con 109 partecipanti. E’ un terza categoria maschile e femminile e dovrebbe concludersi il 4 Febbraio. Le gare domenicali inizieranno alle ore 9 e proseguiranno fino alle 20.00 circa. In fase di gioco anche il Tpra di Motta con 27 giocatori di singolo e 10 coppie di doppio che si concluderà nella giornata odierna. PROSSIMI TORNEI: Tpra a Trevignano Expert Level maschile Sabato 27 Gennaio. Per info ed iscrizioni Roberta 392-5212356. Tpra Sporting Life Center Dom 28 doppio misto. Rodeo Fitp Tch il 3 e 4 Febbraio a Volpago del Montello per giocatori di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 1 Febbraio. Fitp Rodeo di Carnevale dal 9/2 al 11/2 per giocatori di 4^ categoria presso lo Sporting Life Center. Iscrizioni entro le ore 12 del 7 Febbraio.