Nell'Alpe Adria di Vedelago i giocatori dell'Eurosporting monopolizzano i primi posti

Concluso a Vedelago il Torneo Alpe Adria con 135 players coordinati da Dean Pinezic. En plein dell’Eurosporting Treviso con Cattaneo e Dal Bello. Nel maschile Andrea Cattaneo al terzo set mette in seconda posizione il pordenonese Kevin Stabarin. Terzi posti per il giovane bellunese Marco Sommacal e per il bassanese Alberto Mario Battaglia. In evidenza il patavino under 16 del Maserà Tommaso Padovan con 8 vittorie; con 4 un latro under 16 patavino del San Paolo Leonardo Trivellato; con 3 vittorie “pesanti” nel main draw il veneziano Antonio Lazzari. Nel femminile il duello trevigiano tra Beatrice Dal Bello e la castellana Gaia Mondin è andato in favore della giocatrice dell’Eurosporting. E come spesso accade la finale è stata a senso unico, dove le gare più belle sono state proprio quelle precedenti. Dal Bello che al terzo set scavalca la favorita Bevilacqua e Mondin anch’essa al terzo set con la vicentina Elisa Mirabile. Una valanga di punti per entrambe che meritano la testa della terza categoria. Mondin per i suoi anni di militanza vicentina all’Horizon di Sartori e per Dal Bello che finalmente sembra aver trovato il filone giusto per incanalare la sua verve tennistica. In evidenza in questa competizione l’under 18 vicentina Veronica Simioni. Uliana Vyntu del Pedavena e Caterina Maria Battaglia del Bassano tutte con un attivo di tre vittorie.

PROSSIMI TORNEI: Ad Altivole fino al 17 Marzo 3° torneo regular provinciale singolare maschile e femminile fino ai 3.1 con 123 players. Alla Barchessa Rodeo femminile il 9 e 10 Marzo per giocatrici di 4^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 7/3. Dal 9 al 19 Marzo Torneo di 3^ maschile da Panatta con montepremi di 800€. Iscrizioni entro le ore 12 del 7/3. Il 9 Marzo Tpra a Trevignano con il doppio misto. Iscrizioni Roberta 392-5212356. Dal 15 al 26 Marzo al Park di Villorba Torneo Open maschile, con 2.000€ di montepremi. Iscrizioni entro le ore 12.00 del 13 Marzo. Dal 15 al 17 Marzo Rodeo di 4^ categoria allo Sporting Life Center di Vacil draw maschile e femminile di 4^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 13 Marzo. Il 16 e 17 Marzo Memorial Sebastian Suarez presso lo Junior di Santa Lucia di Piave. E’ un torneo Rodeo giovanile limitato fino ai 4.3 per maschile under 12 e 14 e femminile under 14. Iscrizioni entro le ore 12 del 14 Marzo.