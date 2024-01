Challenge Cup, trasferta a Newcastle per il Benetton Rugby: la formazione

Trascorso un fine settimana di riposo, i Leoni tornano in campo e si rituffano in Challenge Cup. Domani, venerdì 12 gennaio alle ore 21:00, i biancoverdi si dirigono in Inghilterra: la truppa di coach Marco Bortolami è attesa dal terzo turno della Pool B di Challenge Cup contro i Newcastle Falcons. Gli avversari dei trevigiani saranno i Falcons, formazione inglese della English Premiership che al momento occupano l'ultima piazza del campionato con 4 punti dopo 11 turni.

A Kingston Park andrà in scena il terzo turno della Challenge Cup che prevede quattro giornate da disputare per ognuna delle sei squadre che fanno parte della Pool 2. I biancoverdi nella giornata inaugurale hanno perso 43-34 sul campo degli Ospreys, guadagnando un punto di bonus offensivo, e nel secondo turno hanno vinto in casa contro Perpignan per 29-7. Lamaro e compagni sono attualmente terzi a 6 punti e chiuderanno il girone sabato prossimo a Monigo contro Montpellier. Newcastle è quinta con 1 punto, frutto di un punto di bonus difensivo ottenuto nella sconfitta inaugurale per 19-24 contro Montpellier. Gli inglesi hanno poi perso contro i sudafricani dei Lions per 35-13.

Precedenti

Si tratta della prima volta tra le due formazioni in Challenge Cup e in un confronto europeo. Sarà quindi un match inedito per i Leoni.

Arbitri

A dirigere la gara sarà il francese Tual Trainini, assistito dai connazionali Ludovic Cayre e Flavien Hourquet. Al Tmo il transalpino Eric Gauzins.

Formazione

Coach Marco Bortolami e il suo staff per la prima gara del 2024 hanno deciso di puntare su una formazione con alcune modifiche rispetto a quella scesa in campo due settimane fa in URC contro le Zebre Parma. Ad estremo conferma per Rhyno Smith. I lati del triangolo allargato saranno riempiti ancora a destra da Ignacio Mendy e a sinistra da Onisi Ratave. Al centro la coppia formata da Ignacio Brex e Tommaso Menoncello. In mediana torna dal primo minuto a gestire la mischia Andy Uren, supportato all'apertura da Tomas Albornoz. Nella mischia biancoverde in prima linea i piloni saranno a sinistra Thomas Gallo e a destra Giosué Zilocchi. A tallonare ancora dal primo minuto Gianmarco Lucchesi. In seconda linea conferma e spazio al duo innalzato da Niccolò Cannone e il capitano Eli Snyman. In terza linea Sebastian Negri torna ad agire da flanker, con Manuel Zuliani al rientro dall'infortunio a numero 7. Terza linea centro sarà Lorenzo Cannone.

Il commento

«Le scelte in formazione sono state fatte in funzione dell'avversario che andiamo ad incontrare. - spiega coach Marco Bortolami - "Newcastle è una squadra molto forte nelle fasi statiche, mischia chiusa, touche e drive, per cui la scelta di andare 6-2 in panchina è stata fatta per garantire il massimo della performance degli avanti per tutti gli 80 minuti. I nostri primi 8 uomini dovranno lavorare duro, sarà fondamentale la conquista, il possesso e la fluidità con cui possiamo attaccare con i nostri trequarti. Quanto alle novità, abbiamo il rientro di Zuliani che ci permette di dare un turno di riposo a Lamaro; il quale ha giocato molti minuti sino ad oggi».