Newcomer Tour in Germania: Greta Cettolin è seconda al traguardo

E' subito festa per le allieve venete impegnate con la trasferta Triveneta in Germania al Newcomer Tour. Nella prima delle due prove in programma, quella disputata quest'oggi ad Erlangen, che si è conclusa con uno sprint di gruppo, ad imporsi è stata infatti Asia Sgaravato (Cycling Team Petrucci) che con una straordinaria progressione ha preceduto la compagna di colori Greta Cettolin (Gs Young Arcade) e la tedesca Sina Temmen.



Ottimo il comportamento anche delle altre ragazze che compongono la rappresentativa triveneta e che hanno collaborato per il successo di Asia Sgaravato e Greta Cettolin. Le ragazze, dirette nell'occasione da Renato Riedmuller e Francesco Cecchin con la collaborazione di Marino Ongarato e Luigino Sabaini, stanno gareggiando in Germania con la maglia del Triveneto in quanto la trasferta è stata realizzata in collaborazione con il Comitato Provinciale di Bolzano. Domani, ad attenderle, la seconda prova in terra tedesca che si disputerà a Norimberga.



"Si tratta di una doppietta straordinaria che ci riempie di orgoglio e che ci fa ben sperare in prospettiva futura" ha osservato il Presidente del Comitato Regionale Veneto, Sandro Checchin. "Abbiamo realizzato questa trasferta per dare una occasione per accumulare una esperienza importante a livello internazionale a queste ragazze. Vederle salire sul podio per raccogliere le medaglie più preziose è un risultato che ci trasmette grande entusiasmo e che ci sprona a continuare a lavorare per il loro futuro".



Ordine d'arrivo Newcomer Tour - Erlangen:

1^ Asia Sgaravato (Triveneto)

2^ Greta Cettolin (Triveneto)

3^ Sina Temmen (Germania)

4^ Judith Rottmann (Germania)

5^ Messane Brautigam (Germania)



18^ Aurora Cappelletti (Triveneto)21^ Gloria Raccani (Triveneto)