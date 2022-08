Nicola Battain della Borgo Molino vince in solitaria la Piccola Roubaix

Assolo di gran classe per Nicola Battain. L'allievo della Borgo Molino Vigna Fiorita si è aggiudicato ieri la Piccola Roubaix del Basso Veronese disputata sul circuito di Engazzà di Salizzole (Vr). L'allievo diretto dal DS Andrea Toffoli ha allungato a sette chilometri dal traguardo ed è riuscito a difendere il minimo vantaggio accumulato sul resto del gruppo sin sul rettifilo d'arrivo dove si è presentato in perfetta solitudine a braccia alzate. Spettacolare l'azione solitaria di Battain che, ben protetto dai compagni di squadra è andato a cogliere il suo secondo successo stagionale dopo quello centrato a Grantorto (Pd). Ad arricchire il bottino dei ragazzi del Presidente Pietro Nardin sull'arrivo di Engazzà è arrivato anche il quinto posto ottenuto da Ares Costa.



"Sapevamo che il circuito di Engazzà presentava diverse insidie e per questo avevo chiesto ai ragazzi di tentare di anticipare lo sprint. Battain è stato bravo a cogliere il momento giusto per andarsene e ha sfruttato al meglio le sue doti sul passo" ha spiegato il DS Andrea Toffoli che anche a Ferragosto ha seguito da vicino i propri giovani atleti. "Vanno fatti i complimenti a tutta la squadra che si è mossa bene sin dalle battute iniziali e che negli ultimi chilometri ha imbrigliato la reazione degli inseguitori". Giovedì la Borgo Molino Vigna Fiorita tornerà in corsa con gli juniores alla Coppa Linari in programma a Borgo a Buggiano (Pt); sabato 20 agosto, sempre per i ragazzi di Pavanello e Merenti, è in programma la Casut Cimolais mentre domenica si correrà sul circuito piatto di Casteldario (Mn). Gli allievi, invece, torneranno in gruppo domenica 21 agosto a Teolo (Pd) e a Seren del Grappa (Bl).