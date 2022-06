Notte rosa a Oderzo: torna la marcia della donne a sostegno della Lilt

Oderzo è pronta a colorarsi ancora di rosa, il rosa della condivisione e della solidarietà per un evento esclusivamente al femminile che rappresenta ormai un classico dell’estate opitergina.

La Notte Rosa, manifestazione podistica a passo libero, esclusivamente dedicata alle donne, torna venerdì 15 luglio. Si correrà e si camminerà con l’obiettivo di sostenere l’impegno dei volontari della Lilt, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, a cui sarà devoluto parte del ricavato. Organizzata dalla Nuova Atletica Tre Comuni in collaborazione con la locale delegazione LILT e con il patrocinio dell’amministrazione comunale, la Notte Rosa si svilupperà su due percorsi cittadini della lunghezza di 5 e 8 chilometri.

Partenza alle ore 20 in via Garibaldi, vicino alla stazione ferroviaria, e arrivo nella suggestiva Piazza Grande, dove la festa proseguirà con musica, balli e l’ormai mitico ristoro con frutta fresca. Tutte le iscritte riceveranno la maglietta ufficiale della Notte Rosa, ovviamente del colore femminile per eccellenza, e saranno invitate ad indossarla durante la manifestazione. Non ci saranno classifiche perché non si tratta di una gara, ma di un’occasione di incontro e divertimento: ogni donna potrà interpretare a piacimento – correndo o camminando – la propria partecipazione alla Notte Rosa, scegliendo il percorso preferito. Le iscrizioni - al costo di 12 euro e 6 euro per bambine e ragazze di età non superiore ai 14 anni - resteranno aperte sino all’11 luglio, anche se gli organizzatori si riservano la possibilità di chiuderle al raggiungimento di quota tremila.

Ci si iscrive inviando una mail e la ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota d’iscrizione a notterosa@atletica3comuni.it, oppure recandosi in uno dei circa trenta punti di raccolta convenzionati (l’elenco è disponibile nel sito www.atletica3comuni.it e sulla pagina Facebook “Notte Rosa Oderzo”). Per la Notte Rosa si tratta della quarta edizione: l’evento è nato nel 2018 con la partecipazione di quattromila donne. L’anno successivo il numero delle partecipanti è aumentato, raggiungendo la cifra record di 5 mila iscritte. Poi, dopo l’anno di sospensione nel 2020 a causa della pandemia, l’evento è tornato al via nel 2021, con 1500 donne che hanno testimoniato la loro voglia di esserci al di là delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria. Il 2022 sarà l’anno della completa ripartenza. Oderzo, venerdì 15 luglio, promette emozioni. Emozioni in rosa, nel segno della solidarietà.