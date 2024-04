Nova Eroica Prosecco Hills 2024 da record: 1300 ciclisti al via e 2500 persone al festival

Oltre 1300 ciclisti alla partenza e più di 2500 persone per il festival: sono i numeri di NOVA Eroica Prosecco Hills 2024, che sabato e domenica ha accolto il festoso popolo del gravel a Borgoluce, a Susegana, e sulle strade delle colline patrimonio Unesco. La formula che unisce sport e divertimento, paesaggio e cultura, si conferma vincente e capace di attrarre sia gli sportivi - il 30% dall’estero, con partecipanti da 25 nazioni - sia tutti coloro che hanno sentito il fascino del mondo Eroica e scelto di condividere un momento fatto anche di proposte pensate per la famiglia e i giovani, in un ambiente informale e divertente, con musica, degustazioni, pedalate e presentazioni.

«Nova Eroica Prosecco Hills Conegliano Valdobbiadene è un progetto che basa il suo successo su pochi semplici elementi, gli stessi che sono al centro della proposta turistica di questo territorio: il paesaggio, i sapori, la cultura, lo sport vissuto in maniera sana e inclusiva» dichiara Lodovico Giustiniani, del comitato organizzatore. «Guardiamo già alla quarta edizione forti di un gruppo di lavoro prezioso: non posso che ringraziare di cuore tutti coloro che credono in questo evento, dalle istituzioni alle aziende, ma anche i numerosi volontari».

I ciclisti, lungo i percorsi, hanno avuto modo di conoscere il territorio ma anche, alle soste, di gustare i prodotti tipici, a chilometro zero, sempre accompagnati da un assaggio di Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene.

«E’ stata una edizione memorabile, dove abbiamo vissuto la magia di Eroica in un territorio unico, nato per la bici e per regalare emozioni. Ringrazio il Comitato organizzatore e la famiglia Collalto-Giustiniani, che hanno colto i valori di Eroica costruendoci attorno un evento che in pochi anni è già diventato un riferimento internazionale» dichiara Nicola Rosin, presidente di Eroica.