Nova Gorica chiave per Laurencich

Sarà un fine settimana particolarmente caldo quello che si appresta a vivere Federico Laurencich, impegnato quest'anno in una Mitropa Rally Cup che lo ha visto protagonista tra le piccole del produzione, al volante dell'eterna Peugeot 106 Rallye. Il pilota di Gorizia, affiancato dall'inseparabile Alberto Mlakar, è pronto per il via di quella che potrebbe rivelarsi una trasferta determinante nell'economia della sua rincorsa al titolo. Ecco come il Rally Nova Gorica, in programma dal 22 al 24 di Settembre, metterà sul piatto una ghiotta occasione per riaprire la partita, rinnovando una rimonta non del tutto agevole. Guardando infatti alla classifica della serie continentale il portacolori di Xmotors Team, in costante sinergia con La Superba, viaggia al secondo posto nella classifica 2WD Club, accusando un passivo dall'attuale leader di quarantasette lunghezze. Terzo gradino del podio, a meno cinquantuno dalla vetta, per quanto riguarda invece il Mitropa Rally Club Championship, confermando quanto la trasferta slovena possa diventare giudice. “La trasferta a Nova Gorica sarà uno snodo fondamentale per noi” – racconta Laurencich – “perchè è vero che abbiamo ancora due gare da disputare, prima di concludere la stagione in Mitropa, ma lo è altrettanto il fatto che dobbiamo portare a casa punti pesanti dalla Slovenia. Se riusciremo a ricucire ulteriormente il gap qui allora potremo giocarci il tutto per tutto al Valais. Dobbiamo puntare a vincere, non abbiamo altre alternative valide per rimontare.” Un Nova Gorica che riporta alla mente di Laurencich le tante soddisfazioni colte in passato come, ad esempio, il terzo assoluto delle edizioni del 2017, 2015 e 2012. “Abbiamo già corso qui” – sottolinea Laurencich – “ma l'edizione che ricordo con maggiore gioia è il terzo assoluto del 2015, con la Renault Clio R3 contro avversari dotati di vetture più potenti. Anche il podio del 2018, alla prima in R5, è stato bello ma anche quello della prima edizione.” Saranno tre le giornate di gara previste per l'undicesima edizione della tappa slovena, ad iniziare dalla speciale spettacolo “Nova Gorica” (2,25 km) che si terrà Venerdì 22 Settembre. L'indomani, Sabato 23 Settembre, spazio a quattro tratti cronometrati da ripetere per due passaggi, iniziando con “Nozno” (11,75 km) e proseguendo con “Morsko” (10,30 km), “Ročinj” (14,91 km) e “Kromberk” (4,56 km), prima di darsi appuntamento per la frazione conclusiva, quella di Domenica 24 Settembre, che conterà due tornate su “Renče” (16,87 km), su “Banjšice” (10,62 km) e su “Ravinca” (4,80 km). “Il percorso è rimasto invariato rispetto allo scorso anno” – conclude Laurencich – “quindi parliamo di prove speciali abbastanza veloci. Stando alle previsioni del meteo dovrebbe piovere per tutto il fine settimana e questo ci complicherà la vita, essendo al via con una piccolina. Cercheremo di fare del nostro meglio per portare a casa i punti necessari a tenerci in gioco.”