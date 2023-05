Terzo Torneo Nazionale Opitergina, il Pordenone alza al cielo il Trofeo Loris

Sono le mani dei ragazzi in neroverde del Pordenone Calcio ad alzare al cielo la coppa del 3° Torneo Nazionale Opitergina - 19° Trofeo Ristorante Loris, la manifestazione sportiva a carattere nazionale riservata ai piccoli calciatori appartenenti alla categoria esordienti 1° anno, classe 2011, organizzata dall’Opitergina in collaborazione con la società Asd Vittorio Falmec S.M. Colle. Un evento di successo che ha permesso ancora una volta al mondo calcistico del settore giovanile del territorio trevigiano di confrontarsi con il meglio dei vivai di alcune tra le più importanti scuole calcio nazionali in un torneo di livello che è ormai diventato un classico e? che negli anni ha saputo dato spazio a diversi piccoli campioni ora professionisti.

Dopo la fase a gironi di sabato 29 e domenica 30 aprile tra i campi di gioco dello stadio comunale Opitergium di Oderzo e dello stadio Paolo Barison di Vittorio Veneto, la fase finale si è giocata lunedì 1 maggio 2023 all’Opitergium e ha sancito la vittoria del Pordenone Calcio. La finalissima è stata infatti animata a suon di goal dalla derby tutto friulano tra Pordenone e Triestina in una partita equilibrata e spettacolare che nel primo tempo ha visto gli “Alabardati” sbloccare il risultato per poi subire la rete del pareggio dei “Ramarri” prima dell’intervallo. Entusiasmante anche la ripresa con il raddoppio della Triestina e il nuovo pareggio del Pordenone. Fino alla rete decisiva dei neroverdi che ha chiuso la partita sul 3-2 per il Pordenone Calcio. Prima della finalissima, nella finale per il terzo posto, vittoria per il Südtirol, che si è imposto sui viola della Fiorentina per 1-0.

Di seguito la classifica finale del torneo: 1° posto: Pordenone Calcio; 2° posto: Triestina Calcio; 3° posto: Südtirol; 4° posto: Acf Fiorentina; 5° posto: Calcio Padova; 6° posto: Dolomiti Bellunesi; 7° posto: Sc Montebelluna; 8° posto: Venezia Fc; 9° posto: As Cittadella; 10° posto: Città di Caorle La Salute; 11° posto: Treviso Fbc 1993; 12° posto: Donatello Calcio; 13° posto: Giorgione Calcio 2000; 14° posto: Cjarlins Muzane; 15° posto: LR Vicenza; 16° posto: Opitergina; 17° posto: Liventina; 18° posto: Bologna Fc; 19° posto: Fc Bassano; 20° posto: Vittorio Falmec SM Colle.