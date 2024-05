Olmi, ha aperto un nuovo club per giocare a padel

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Gli amanti del padel, lo sport derivato dal tennis, che impazza fra gli appassionati di ogni età, da qualche giorno hanno un nuovo spazio esclusivo dove giocare: Padel Circus, a San Biagio di Callalta, nella zona industriale di Olmi, in via Aquileia 2. Anche la prima cittadina di S.Biagio, Valentina Pillon, ha partecipato al taglio del nastro della nuova struttura, avviata da due giovani soci: Matteo Minozzi e Brian Ormson, due professionisti del rugby di massimo livello, che si sono incontrati grazie ad un amico comune. “Io avevo questo sogno nel cassetto già da un po' di tempo – racconta Minozzi – quando l’ho esternato ad un amico, lui mi ha messo subito in contatto con Brian, che sapeva nutrire un interesse simile al mio. Individuato lo spazio qui a Olmi, a pochi chilometri di distanza da Treviso, non è stato complicato mettere in pratica il progetto. In pochi mesi, siamo riusciti a trasformarlo in realtà, anche perché abbiamo trovato un contesto favorevole”. Valentina Pillon, che oltre ad essere sindaco è assessore allo Sport del Comune di San Biagio di Callalta, con un passato da sportiva professionista, inaugurando Padel Circus ha espresso grande entusiasmo per questa nuova attività locale, “che sono certa sarà attrattiva per molte persone, favorendo il benessere fisico e le relazioni interpersonali degli individui. In più è gestita da due giovani imprenditori, ai quali auguro un proficuo lavoro e il meritato successo. Hanno creduto nei loro sogni, sono un esempio di coraggio e impegno”. La struttura di Olmi è gestita da un’associazione sportiva dilettantistica, in un capannone indoor. Al pianoterra ci sono quattro campi da padel panoramici, con erba di ultima generazione e sistema di riscaldamento integrato, che garantisce il massimo del comfort e delle performance sportive in ogni stagione dell’anno. Il circolo è aperto agli associati tutti i giorni, dalle ore 7 alle 24, per dare la possibilità a più persone possibili di giocare e divertirsi. “Abbiamo anche un punto di ristoro interno e alcuni spazi di relax esterni, - aggiunge Ormson – con tavolini e panche, due porte da calcetto, un canestro e un trampolino, dove i nostri associati possono trascorrere il loro tempo libero in tranquillità, in un clima familiare di amicizia”.