Prosegue l'Open Alpe Adria con il draw di 3^ Categoria

Nell’Open Alpe Adria sono 150 i tennisti in lizza coordinati da Mario Morosin e Dean Pinezic sotto la supervisione di Nadia Schiavon. Concluso il tabellone di 4^, martedi dalle ore 12 alle 21 entrano in campo i giocatori di terza categoria. Avanzano Gianni Pattaro dell’Eurotennis, Carlo Cochetto del Park di Villorba e Stefano Lazzarotto del Breganze che ha fermato la striscia vincente di 6 vittorie del Nc Matteo Parisotto e Paolo Franceschini del Castelfranco; nella parte centrale i bassanesi Giancarlo Venzo e Silvio Reginato, il coneglianese Alessandro Tonelli, Mirco Binotto e Rodolfo Ziliotto dell’Ostani di Montebelluna, Ivano Adolfo Silvestri del Villa Imperiale, Claudio Baggio del Trevignano, Andrea Bugno del Brenta Sport, Vincenzo Spataro del Volpago, Carlo Gabrielli del Visnadello, Tommaso Zeggiato dell’Ormelle, Francesco Marangoni del Camisano e l’under 16 cittadellese Edoardo Simioni.

Tutto pronto a Motta di Livenza per l’Open maschile e femminile diretto da Maurizio Epifano e Mauro Granzotto. Adesioni che dovranno essere date per e-mail a: tornei@tennismotta.it entro le ore 12 del 19/5. Per i giovani a Castelfranco torneo giovanile dai 10 ai 14 anni. Competizione molto attesa questa degli under 10 che finora non erano stati ammessi alle gare. Dirigono Giorgio Tonietto e Lorena Alberti. Adesioni via mail, già giunte copiose, all’indirizzo: info@tenniscastelfranco.com entro le ore 12 del 3 giugno.