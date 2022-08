Tennis, all'Open femminile di Castelfranco vince Martina Zara

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Castelfranco concluso l’Open femminile diretto da Enrico Comacchio e Nadia Schiavon con una cinquantina di tenniste. Finale tutta esterna alla Marca. Al primo posto Martina Zara del Sassuolo in due set sulla viterbese Alessandra Pezzulla. Terzi posti per la sassarese Ludovica Mazzucchelli e per la vicentina Kristal Dule. Il torneo di 4^ è stato vinto da Giulia Favaro dello Sporting Life Center di Vacil che in finale ha lottato per 3 set con la giocatrice di casa Gloria Baron. Al Pietro Burei di Visnadello fino al 14/8 competizione maschile fino ai 3.3 diretto da Lorenzo Lovadina e Giovanni Fregonese con 125 partecipanti. Quarti di finale in chiusura con due incontri. La giornata di Venerdì vede la disputa di 4 incontri con inizio alle ore 18.30. A Pederobba torneo di 3^ maschile trofei Dm Decori e Generali Tezza dal 6 al 20 Agosto. Sono una novantina i giocatori che stanno onorando la competizione agli ordini di Alan Paulon e Mauro Cenedese. Le gare di Venerdì vedono in campo i tennisti dalle 17.00 con 8 partite. Alla Barchessa di Casale sul Sile torneo di 4^ maschile dal 19/8 al 31/8. Iscrizioni entro le ore 12 del 17/8. A Castelfranco Veneto Open maschile dal 20/8 al 04/9. Iscrizioni entro le ore 12 del 18/8. Rodeo sull’erba a San Marco di Resana nel long weekend 26-28 Agosto per i terza e quarta categoria con draws azzurri e rosa. Iscrizioni entro le ore 12 del 24/8. A Mogliano ci sarà l’Open giunto alla sua 8^ edizione. Diretto da Lucia Maffei con tabelloni azzurro e rosa sarà dotato di un montepremi di 2.500€. Date di svolgimento 27/8 al 11/9, con iscrizioni entro le ore 12 del 25/8 fino ai giocatori 2.8 quelli di classifica superiore ancora da definire.