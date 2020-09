6° Open maschile da Pino: per la semifinale è scontro tra Gabrieli e Ragazzi

A Mogliano tempo di Quarti di Finale del 6° Open maschile da Pino. Nel pomeriggio di venerdì soltanto tre gli incontri che hanno scandito i quarti, perché un giocatore è andato dritto in semifinale fruendo del forfait del favorito numero uno Matteo Viola. Viola che ha pescato un posto nel draw delle qualificazioni agli Internazionali di Roma che lo vedrà impegnato sabato stesso con il giocatore coreano Soonwoo Kwon. Il derby vicentino tra Francesco Ferrari che ha fruito del bye ha incrociato la racchetta di Tommaso Dal Santo. Partita terminata dopo oltre 2 ore di bel gioco in favore di Francesco Ferrari 7/5 4/6 6/2.

Venerdì alle 18 sono andati in scena gli altri due quarti tra il bassanese Tommaso Gabrieli ed il padovano Francesco Mendo. Un Mendo per niente intimorito dal vincitore dell’Open di Istrana che ha fatto vedere tre bei giochi nel primo set. Molti gli applausi sciorinati in questi brevi frangenti. Poi il mancino Gabrieli ha alzato l’asticella e Mendo è andato subito fuori giri diventando falloso, a tal punto che la gara si è chiusa con un 6/2 6/0. L’altro incontro vedeva il mestrino Marco Rampazzo opposto ad Alessandro Ragazzi di Padova. Incontro molto più in equilibrio che vedeva in vantaggio nel primo set il giocatore patavino; nel secondo set il mestrino Rampazzo piazzava un bel parziale rimettendo in parità l’incontro. Nel terzo Ragazzi chiudeva la partita con un perentorio 6/1. Sabato quindi la semifinale si terrà alle ore 11 e vedrà come protagonisti Tommaso Gabrieli contro Alessandro Ragazzi, mentre Francesco Ferrari con la vittoria di ieri contro Tommaso Dal Santo è approdato già in finale.

