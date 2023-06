Al 3° open Duca di Dolle presso lo sporting life center di Vacil è tempo di semifinali

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

E’ tempo di semifinali allo Sporting Life Center di Vacil del 3° Open maschile Duca di Dolle con 7.000€ di montepremi. Alessandro Da Punt e Giuliano Ferro coordineranno i best four rimasti in lizza. Alle 18.00 Marco Speronello con Pietro Romeo Scomparin e a seguire Alessandro Ragazzi-Matteo Viola. Due incontri spettacolari ed equilibrati. Speronello che non ha faticato molto nella giornata di ieri con l’italo argentino Nicolas Bianchi ritiratosi dopo appena 3 games. Scomparin che è riuscito a vincere in “soli” due set con Tommaso Gabrieli. E’ il successo del gruppo Sporting Life Center commenta il Ds Andrea Camarin. Tranne Viola, sono tutti giocatori che satellitano nel centro di Vacil e che riversano qui il loro sudore e le loro fatiche giornaliere. Giusto che il pubblico di casa li veda in una competizione ufficiale dove in palio c’è un price money di tutto rispetto. La tribunetta da 100 posti è pronta ad accogliere gli aficionados di questa disciplina, e già durante il pomeriggio è pronto anche il dj-set. TORNEI TREVIGIANI IN ATTO Fino al 23 Giugno a Silea torneo di 3^ categoria maschile, 106 i tennisti iscritti coordinati da Roberta Antonello. Fino al 27/6 torneo giovanile al park di Villorba per i giovani dai 10 ai 16 anni circuito Young Boys, con 112 iscritti. Fino al 03/7 da Panatta Open maschile e femminile con 4.000€ di Montepremi. Sono 138 i players coordinati da Moira Baratto e Debora Comici. Fino al 2/7 al Ranazzurra di Conegliano 5^ Edizione. Enrico Moretti coordinerà il draw maschile fino ai giocatori 3.5 con 119 tennisti. Dirige Giampaolo Turri. Fino al 2/7 ad Altivole per gli under 14 anni draw a loro dedicato. Dal 23/6 al 5/7 a Volpago Trofeo New Print draw maschile per giocatori fino alla terza categoria. Sono 108 i giocatori agli ordini di Aldo Bernardi che si contenderanno 1.000€ di montepremi. Dal 23/6 al 9/7 a Motta di Livenza Open maschile e femminile fino alla 2^ categoria con montepremi di 4.000€. Sono 101 i players in lizza. TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE Dal 1/7 al 16/7 a Istrana Trofeo Positello Open maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 29/6 per giocatori fino ai 3.5. Dal 7/7 al 21/7 3° Memorial Tombacco al TCVO tennis Club Via Olivera di San Vendemiano, Open maschile con 3.000 di montepremi. Iscrizioni entro le ore 12 del 5/7.