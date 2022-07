Open K22, la finale: super sfida tra Nicola Ghedin e Lorenzo Bresciani

Open K22 di Volpago del Montello: la finale venerdì 29 luglio alle ore 19.30. Sotto la direzione di Matteo Favaro e Giuliano Ferro, 90 tennisti si erano presentati ai nastri di partenza. La giornata di ieri ha favorito due incontri spettacolari, tra Mario Radic e Lorenzo Bresciani finito al terzo set a favore del cremasco Bresciani e tra Nicola Ghedin e Francesco Salviato un classico che non ha deluso gli appassionati. Ghedin, perso il primo set al tie-break, si è rimboccato le maniche e con due set impressionanti condotti per 6/2 6/0, ha guadagnato la finale di oggi. Quindi saranno Nicola Ghedin e Lorenzo Bresciani a contendersi l’ambito trofeo e montepremi. Spettacolo assicurato ed ingresso gratuito. Anche in caso di pioggia le gare verranno disputate sotto le strutture fisse.

Gli altri tornei

A Villa Guidini fino al 5 agosto è in programma il terza categoria maschile e femminile, con 112 iscritti coordinati da Paolo Favata e Pasquale Glorioso. Sono 9 le gare odierne con inizio alle ore 17. Allo Sporting Magi di Ponte della Priula Cesare Gabrieli e Mauro Cenedese, dirigono il torneo di 3^ limitato al quinto gruppo, solo maschile. 62 i partecipanti. Quarti di finale con inizio alle ore 18. Ad Istrana competizione giovanile dai 10 ai 16 anni Trofeo Vismec che inizia oggi condotto da Sonia Rossi e marco Isotti fino al 7 di Agosto. Sono 84 i giovani in tenzone dai 10 ai 16 anni. La giornata odierna inizia alle ore 10 con otto incontri. Al Pietro Burei di Visnadello dal 30 luglio al 14 agosto competizione maschile fino ai 3.3 diretto da Lorenzo Lovadina e Roberto Tognetti con 125 partecipanti. Dal 30 luglio al 10 agosto a Castelfranco Open femminile diretto da Enrico Comacchio e Nadia Schiavon con una cinquantina di tenniste. A Pederobba torneo di 3^ maschile trofei Dm Decori e Generali Tezza dal 6 al 20 agosto. Iscrizioni entro le ore 12 del 4 agosto.