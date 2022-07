Tennis, l'Open K22 è di Nicola Ghedin: Bresciani sconfitto in due set

Nell’Open K22 di Volpago trionfa Nicola Ghedin. Sotto la direzione di Matteo Favaro e Giuliano Ferro erano in 90 ai nastri di partenza. La finale è stata arbitrata dal decano Rino Meneghin che ha assegnato la vittoria al tennista trevigiano accasato a Vicenza. Un doppio 6/2 che ha sancito la superiorità di Ghedin sul cremasco Lorenzo Bresciani, stesso ranking, ma Ghedin da top di seconda. Questa competizione gli è servita per carburare, ma i migliori del triveneto assieme a Speronello parlano sempre trevigiano. Terzi posti per il bassanese Francesco Salviato e per il “mestrino” Mario Radic. Nel main draw in evidenza Riccardo Masiero del Park di Villorba che al terzo set ha validato i 3 step raggiunti, ed ottenuto una buona prova con l’altoatesino Jonas Greif.

Gli altri tornei

A Villa Guidini fino al 5 agosto si gioca il terza categoria maschile e femminile, con 112 iscritti coordinati da Paolo Favata e Pasquale Glorioso. Sono 11 le gare odierne con inizio dalle ore 9. Allo Sporting Magi di Ponte della Priula Cesare Gabrieli e Mauro Cenedese, dirigono il torneo di 3^ limitato al quinto gruppo, solo maschile. Erano 62 i partecipanti. Le due semifinali dalle ore 10. Verranno messi a confronto William Cagnato-Fabio Fregolent e Simone Vazzoler-Nicola Giacomin. Ad Istrana competizione giovanile dai 10 ai 16 anni Trofeo Vismec che inizia sabato 30 luglio condotto da Sonia Rossi e Marco Isotti fino al 7 agosto. Sono 84 i giovani in tenzone dai 10 ai 16 anni. La giornata odierna inizia alle ore 9 con 11 incontri. Al Pietro Burei di Visnadello dal 30 luglio al 14 agosto competizione maschile fino ai 3.3 diretto da Lorenzo Lovadina e Roberto Tognetti con 125 partecipanti. Sono 14 le gare in programma dalle 08.30. Fino al 10 agosto a Castelfranco Open femminile diretto da Enrico Comacchio e Nadia Schiavon con una cinquantina di tenniste. Sono due le gare alle 16.30. A Pederobba torneo di 3^ maschile trofei Dm Decori e Generali Tezza dal 6 al 20 Agosto. Iscrizioni entro le ore 12 del 4 agosto.