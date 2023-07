Nell'Open da Panatta vincono i trevigiani Nicola Ghedin e Francesca Covi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Nell’Open da Panatta sui 138 partecipanti vincono i trevigiani Nicola Ghedin e Francesca Covi. Andando in ordine cronologico la finale pomeridiana delle 16.00 nonostante il tempo incerto, è stata vinta da Francesca Covi. La giocatrice trevigiana con tessera del Green Garden di Mestre che ha appena contribuito al suo club la promozione alla D1, ha affrontato in finale la compagna di club Beatrice Pelosin. Non è stata una bella finale, commenta l’head coach del Green Garden Arena, presente a bordo campo. Risultato, mai messo in discussione, al contrario dell’incontro Pelosin-Elena Covi svoltosi nei quarti dove la Pelosin ha espresso meglio il suo gioco da fondo campo. Ma contro Francesca non è riuscita mai ad entrare in partita ed il risultato di 6/1 6/0 rispecchia la gara. Molto più solida Francesca e negli scambi brevi ha sempre padroneggiato, mentre in quelli più intensi era a più agio Beatrice. Una gara comunque durata 80 minuti dove il meteo è stato protagonista, tra sole, nuvole e vento ben sopportato dal giudice di sedie Rino Meneghin. Lo stesso che poi alle 18.30 ha diretto il match spettacolare Nicola Ghedin-Tommaso Dal Santo. Anche qui il punteggio non rende merito a quanto successo in campo. Il primo set chiuso per 6/1 da Ghedin in verità non è stato così scontato. Il maestro trevigiano con tessera vicentina, ha sì chiuso in suo favore i punti che contano, ma lo ha fatto sempre sotto pressione costante. E tale è continuata per tutto l’incontro con Dal Santo a spingere come una locomotiva e Ghedin a sbagliare di meno. Però verso la fine della seconda frazione, complice anche l’elevata velocità dell’avversario, Ghedin rallentava e veniva affiancato fino al tie-break dal giocatore dei Comunali. Qui però Ghedin decideva di vincere l’incontro e non lasciava nemmeno un punto ad uno dei suoi storici antagonisti. Terzi posti per il fratello minore di Nicola, Mattia Ghedin estromesso da Dal Santo e per il britannico 2.4 con tessera Green Garden Gschwendtner Jeremy Henry che si sta facendo notare negli open come uno dei best eight. TORNEI IN CORSO Fino al 5/7 a Volpago Trofeo New Print draw maschile per giocatori fino alla terza categoria. Sono 108 i giocatori agli ordini di Aldo Bernardi che si contenderanno 1.000€ di montepremi. Fino al 9/7 a Motta di Livenza Open maschile e femminile fino alla 2^ categoria con montepremi di 4.000€. Sono 101 i players in lizza. Fino al 16/7 a Istrana Trofeo Positello Open maschile e femminile. Sono in 125 i giocatori agli ordini di Sonia Rossi e Loredana Venturini. TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE Dal 7/7 al 21/7 3° Memorial Tombacco al TCVO tennis Club Via Olivera di San Vendemiano, Open maschile con 3.000 di montepremi. Iscrizioni entro le ore 12 del 5/7. A Mogliano dal 08 al 16 Luglio torneo giovanile dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 6/7. A Silea dal 08 al 22/7 Trofeo Area 8 Business Center torneo maschile dalla 4^ categoria fino ai 2.8. Iscrizioni entro le ore 12 del 6/7. A Volpago dal 14 al 26/7 tutto pronto per l’Open maschile Studio K22 con 3.000€ di montepremi. Saranno accettati i giocatori dai 3.5 a quelli della massima categoria entro le ore 12 del 12 Luglio. Dal 15 al 23 Luglio torneo di 4^ maschile e femminile presso lo Sporting Life Center di Vacil. Iscrizioni entro le ore 12 del 13 Luglio.