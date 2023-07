La 26^ Edizione dell'Open Positello di Istrana è di Emily Iosio e Gschwendtner Jeremy

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Alberto Positello ha presenziato il suo 26° Open del quale ne è main sponsor, complimentandosi con i vincitori Emily Iosio e Gschwendtner Jeremy Henri. Mediatore della premiazione il presidente Maurizio Torresan, che ha presentato il neo assessore allo sport Angelo Petrarolo ed il vice sindaco Andrea Francescato, nonché la cabina di regia rosa Sonia Rossi e Loredana Venturini che hanno gestito le esigenze dei 125. La finale femminile è stata diretta da Serena Zamengo mentre quella maschile da Rino Meneghin. Entrambe le partite concluse in due set. Nel maschile sono arrivati alla finale i primi due del seeding Jeremy Henri Gschwendtner del Green Garden che ha vinto anche l’open di Motta ed il trevigiano Carlo De Nardi del Park di Villorba. Come già detto gara conclusa in due set, e come spesso accade il punteggio non rispecchia l’andamento dell’incontro durato oltre un’ora e mezza. Terzi posti per Tommaso Lago del Ct Vicenza e per Riccardo Masiero del Park. TORNEI IN CORSO Fino al 21/7 3° Memorial Tombacco al TCVO tennis Club Via Olivera di San Vendemiano, Open maschile con 3.000 di montepremi e 138 players agli ordini di Massimo Giammona. Fino al 22/7 a Silea Trofeo Area 8 Business Center torneo maschile dalla 4^ categoria fino ai 2.8. Sono 54 i players in lizza agli ordini di Roberta Antonello. Fino al 23 Luglio torneo di 4^ maschile e femminile presso lo Sporting Life Center di Vacil, con 145 giocatori. Fino al 26/7 tutto pronto per l’Open maschile Studio K22 con 3.000€ di montepremi. Fino al 23/7 presso il Treviso tennis team ex Dlf in Via Benzi a Treviso torneo giovanile dai 10 ai 16 anni. TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE Dal 22/7 al 4/8 Villa Guidini torneo di 3^ maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 20 Luglio. Dal 28/7 al 6/8 a Istrana trofeo Vismec per giovani dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 26/7. Dal 29/7 al 13/8 a Visnadello presso il Pietro Burei draw azzurro per giocatori fino ai 3.2. Iscrizioni entro le ore 12 del 27/7. Dal 29/7 al 12/8 a Castelfranco Veneto torneo di 3^ categoria fino ai 3.1 maschile e femminile. Dirige Giorgio Tonietto. Iscrizioni entro le ore 12 del 27/7.