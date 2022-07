Open Positello di Istrana: trionfano il romano Camilli e la pordenonese Segato

Il 25° Trofeo Positello è di Camilli e Segato: l'open condotto da Sonia Rossi e coordinato da Loredana Venturini con 103 partecipanti si è concluso nel maschile come da previsioni: il laziale Gabriele Camilli ha vinto con un doppio 6/2 al vicentino Thomas Nucera mai riuscito ad entrare in partita. Il gioco di Camilli, non appariscente ma solido ed efficacie, specie al servizio, gli ha consentito di portare a casa la fetta più grossa del montepremi che era di 2mila euro. Per Nucera un altro step per la sua avanzata verso il vertice di categoria, che sembra ancora in salita. Finale arbitrata da Rino Meneghin di Conegliano. Terzi posti per Riccardo Parravicini del Tc Padova e per il trevigiano Carlo De Nardi in progress. Nel maschile in evidenza il giovane dell’Eurosporting Treviso Lorenzo Maria Archenti che da 3.4 alla sua prima uscita tra gli “adulti”, finora ha fatto solo tornei under, è riuscito ad entrare nel main draw. Francesco Baretta del Green da 3.1 ha fatto vedere che la terza categoria non è la sua e tornerà quanto prima ad essere nella mischia con i seconda. Nel femminile tanto equilibrio, grazie anche alle vittorie delle seconde linee. Le 2.7 Eva Segato e Margherita Trolese in odore di promozione, hanno sbaragliato le concorrenti dividendosi la posta nella finale. Oltre due ore e mezza di partita andata in favore della pordenonese con tessera vicentina Eva Segato. Risultato 6/4 2/6 6/2 che fa onore anche alla cremasca Trolese, pronta a prendersi il middle della seconda. Terze le tenniste del Tc Padova Valentina Trevisan e per il ciclone Angelica Cavasin. L’under 14 Cavasin talmente in palla, con alle spalle la coach Camerin, farà parlare spesso di se, percorrendo soprattutto anzitempo la terza categoria che le sta molto stretta.

Gli altri tornei

Nell’Open K22 di Volpago iniziato il main draw. Sei le gare in programma domenica 24 luglio sotto la direzione di Matteo Favaro, soltanto nella mattinata. Prossimi tornei: a Villa Guidini fino al 5 agosto il terza categoria maschile e femminile, con 85 iscritti coordinati da Paolo Favata e Pasquale Glorioso. Allo Sporting Magi di Ponte della Priula Cesare Gabrieli dirige il torneo di 3^ limitato al quinto gruppo, solo maschile. Il periodo di gioco sarà fino al 1 agosto ed iscrizioni chiuse a 62 partecipanti. Ad Istrana competizione giovanile dai 10 ai 16 anni Trofeo Vismec che inizierà il 29 luglio fino al 7 agosto. Iscrizioni entro le ore 12 del 27 luglio. Al Pietro Burei di Visnadello dal 30 luglio al 14 agosto competizione maschile fino ai 3.3 diretta da Lorenzo Lovadina. Adesioni entro le ore 12 del 28 luglio. Dal 30 luglio al 10 agosto, infine, a Castelfranco Veneto si gioca l'Open femminile diretto da Massimo Pelloia. Iscrizioni entro le ore 12 del 28 luglio.