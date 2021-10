Tennis, ad Altivole si giocano le finali dell'Open Progress Profile

Ad Altivole è in corso l’Open Progress Profile per singoli e doppi diretto da Carlo Udino Baggio e Beatrice Zaffi con la supervisione di Mauro Cenedese. Ben 182 i tennisti impegnati. La giornata di sabato ha visto la conclusione di tutti i tornei di doppio e le semifinali. E’ andata così: nel doppio femminile strapotere delle tenniste del Tc Padova che ha fatto un bel poker. Come nel club di Via Libia le giocatrici si sono spartite la posta in gioco al terzo set. Ha vinto la coppia Emma Tancredi e Elena Manzoni sul duo Martina Toninato e Sofia Rinaldi. Nel maschile i castellani Andrea Borghesan e Nemanja Ignjic sulla sorpresa del torneo i padroni di casa Eddy Zen e Gianni Romano. Nel misto il pordenonese Jacopo Poles e Vittoria Nanin del Tc Padova in due set sulla coppia trevigiana del Villa Guidini Davide Candiani e Laura Calbucci. Nei singoli il match clou di sabato è andato al vicentino Alvise Zarantonello sul sardo Leonardo Mazzucchelli. C’è stato bisogno del long tie-break per assegnare la vittoria al più convincente Zarantonello che alle 12 di domenica affronterà il favorito del seeding Giovanni Agostinetto. Il “vikingo” trevigiano con il bellunese Alessandro Balzan, è stato impegnato soltanto nella prima frazione di gioco, per poi prendersi l’intera posta nel secondo per 6-1. Altra trevigiana in finale è la giocatrice del Park di Villorba che è riuscita ad aggiudicarsi l’incontro su Ludovica Mazzucchelli. Penelope Ronchi alla sua terza vittoria consecutiva acquisisce punti preziosi e alle 10 potrebbe mettere la ciliegina sulla torta. La finale verrà giocata da Penelope contro l'Under 18 vicentina Sara Giulia Arrighetti, numero due del seeding. Arrighetti che è riuscita sul filo del rasoio a superare l’under 18 del Tc Padova Martina Tognon in progress. Finale quindi alla sua portata che potrebbe farle fare un discreto balzo in avanti nel ranking.

Gli altri tornei

Rodeo maschile Open Michele Carletti a Volpago per il weekend 9 e 10 ottobre diretto da Gianfranco Casagrande con la supervisione di Giuliano Ferro. Iscrizioni entro le ore 12 del 7 ottobre all’indirizzo www.tcvolpago.it.

Nel weekend del 9 e 10 ottobre al New Tennis Silea Rodeo femminile limitato alle giocatrici fino al 3.4. Iscrizioni via mail: info@newtennisclubsilea.it entro le ore 12 del 7 ottobre.

Rodeo weekend al Tc Mogliano per giocatori e giocatrici di 4^ categoria. Anche qui iscrizioni entro le ore 12 del 7 ottobre al seguente link