L'Open di Sernaglia è giunto agli ottavi. Le gare di oggi iniziano dalle ore 14

L’Open di Sernaglia è agli ottavi. L’ultima gara è prevista per Venerdì 12 verso le ore 18. Erano 82 i giocatori in tenzone coordinati da Renzo Mancuso e Loredana Venturini. Queste le gare di Martedì 9 Maggio. Alle 14.00 maestro e allievo a confronto, ovvero Nicola Ghedin e Andrea Albiero del Palladio ‘98 si contenderanno l’accesso ai quarti di finale. Chissà se l’allievo supererà il maestro ? Alle 15.30 Leonardo Biasiolo e Gabriel Moroder, Biasiolo reduce della maratona col giovane Pezzato vinta sul filo di lana, sfavorito contro il veloce altoatesino approdato al Ct Vicenza. Alle 17 Marcello Bassi con Matteo Marfia, se Bassi gioca come ha fatto nell’Open di Este può dare del filo da torcere a Marfia. Sul veloce è favorito il villorbese Marfia. Alle 18.30 Leonardo Pepe con il vicentino Marco Carretta. Pepe dato in progress, mentre Carretta non lo si vede nella cresta dell’onda. Alle 20.00 la gara più attesa della giornata con il mancino vicentino Giovanni Peruffo e Lorenzo Favero neo trevigiano d’adozione. Un duello d’alta quota dove lo spettacolo è assicurato anche se la forma fisica di Favero è piuttosto precaria. Peruffo arriva desideroso di giocare per chè nell’Open di Este era il favorito ma la chiusura anticipata della kermesse non gli ha consentito di giocare. TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE Alla San Marco Academy di Resana long rodeo sull’erba naturale. Dal 12 al 14 Maggio draw azzurro fino alla terza categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 10/5. A Vedelago dal 13 al 28/5 torneo di Maggio maschile e femminile fino ai 3.3. Iscrizioni entro le ore 12 del 11/5. Da Panatta dal 20/5 al 28/5 torneo giovanile dai 12 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 18/5. A Villa Guidini Rodeo di 4^ categoria maschile il 20 e 21 Maggio. Iscrizioni entro le ore 14 del 18/5. Dal 20/5 al 04/6 Altivole con il solito clichè. Iscrizioni entro le ore 12 del 18/5.