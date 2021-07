Open di Volpago Trofeo K22 Studio: tutto pronto per le semifinali

Nell’Open di Volpago Trofeo K22 Studio, che si concluderà gioved,ì 8 tanto spettacolo. La kermesse, che ha un montepremi di 2.000 € ed è stato limitato a 100 giocatori, sta dando molte soddisfazioni agli organizzatori. Dirigono Matteo Favaro, Aldo Bernardi e Giuliano Ferro. Mercoledì le semifinali. Alle 18 il bassanese Tommaso Gabrieli, che si è già aggiudicato parecchi Open stagionali, sarà opposto al cremasco Lorenzo Bresciani. Bresciani è dotato di ottime leve e ha regolato in modo sorprendente in soli due set il veneziano Rampazzo, mentre il mancino Gabrieli è andato facile su Mattia Ghedin, molto falloso e pago di aver eliminato il vicentino Zarantonello. L’altra semifinale delle ore 20 vedrà di fronte il vicentino Marco Carretta, vincente sul bolzanino Prinoth, contro Lorenzo Favero che con intraprendenza ed un ottima verve atletica ha eliminato il numero due del seeding Tommaso Dal Santo, incrinato il giorno precedente dal trevigiano Edoardo Cheriè Ligniere. Giovedi alle ore 19 le finali tra i vincenti dei suddetti incontri.

Club montelliano in festa poi per lo spareggio di domenica 11, in casa, che lo vedrà opposto ai torinesi del Circolo della Stampa per fare il salto in B2. Allo Sporting Life di Vacil c'è invece torneo di 4^ categoria maschile diretto da Giulia Favaro sotto la supervisione di Roberta Antonello con ben 166 partecipanti. Torneo giunto all’ultima partita che si disputerà mercoledì 7 Luglio alle ore 20 tra Michele Ballarin del Conegliano e Andrea Da Rold del Visnadello. Inizio anche a Conegliano per l’Open Memorial Tombacco e da Re, torneo maschile con attuali 105 partecipanti che prevede un montepremi di 3.000 €. Dalle ore 15 in campo il mid del draw di 4^ con i match clou delle ore 20 tra Ferdinando Dufour-Michele Roman e Filippo Costacurta opposto al vincente tra Barbierato-Da Re. A Silea è stato inoltre indetto il torneo di 4^ maschile diretto da Nadia Schiavon con 111 partecipanti. Anche qui è in atto il mid draw di 4^ con partite concentrate dalle 17.30 alle 21.

Tutto poi pronto ad Istrana per la 24^ Edizione del Trofeo Positello Open maschile e femminile con 2.000 € con cabina di regia tutta rosa. Sonia Rossi per la direzione societaria e Loredana Venturini in supervisione Fit che dovranno gestire gli attuali 100 tennisti iscritti che inizieranno a torneare Venerdì 9/7. Al Pietro Burei, ancora, torneo Rodeo femminile fino alle 3.3 denominato Visnadello in Rosa, diretto da Giovanni Fregonese, iscrizioni entro le ore 12 del 14/7 all’indirizzo: tcvisnadello@gmail.com A Volpago, appena si chiuderà l’Open K22, c’è poi lo Steel Costruzioni di 4^ categoria maschile che inizierà il 16/7 diretto da Gianfranco Casagrande. Le adesioni dovranno pervenire via mail a: tcvolpago@libero.it entro le ore 12 del 14/7.

Al Dopolavoro Ferroviario di Treviso Via Benzi c’è infine il 1° torneo giovanile dai 10 ai 16 dal 17 al 25/7 diretto da Andrea Pieratti. Iscrizioni via mail entro le ore 12 del 15/7 all’indirizzo: asdlftreviso@libero.it.; mentre a Villa Guidini di Zero branco torneo di 3^ maschile dal 24/7 al 7 agosto, diretto da Ugolino Comelato. Iscrizioni entro le ore 12 del 22/7 per i 4^ e le ore 12 del 25/7 per i giocatori di 3^ all’indirizzo: tcvillaguidini@alice.it.