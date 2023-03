Benetton Rugby, nuova trasferta in Galles: sfida agli Ospreys

Il Benetton Rugby è pronto per tornare in campo: sabato 4 marzo, alle 18.15, i Leoni affronteranno la seconda trasferta consecutiva in Galles dopo quella di Cardiff. I Leoni sfideranno gli Ospreys nel Round 15 di United Rugby Championship allo Swansea.com Stadium. I biancoverdi in graduatoria sono noni con 34 punti, invece i gallesi sono dodicesimi con 29 punti. Si fa serrata la bagarre per assicurarsi le ultime posizioni per i playoff. Nell'ultima sfida in Galles, prima della pausa per il terzo turno del Sei Nazioni, i biancoverdi hanno perso fuori casa contro Cardiff. Gli Ospreys sono caduti a Munster nel precedente turno di campionato. Nei 19 precedenti totali fra le due formazioni, i gallesi hanno vinto in 16 circostanze. Tre le vittorie per i Leoni.

Arbitri

La partita di domani sarà diretta dal fischietto irlandese Andy Brace, mentre gli assistenti sono i gallesi Mike English e Carwyn Williams. Al Tmo l'irlandese Mark Patton.

La formazione dei Leoni

Lo staff tecnico dei Leoni, diretto da Marco Bortolami, per la formazione di domani ha deciso di schierare questa formazione, sapendo dei giocatori in infermeria, della squalifica a Tomas Albornoz e dei 12 convocati con l’Italia per il Sei Nazioni (sono stati rilasciati per la partita Giacomo Da Re, Riccardo Favretto, Alessandro Garbisi, Giovanni Pettinelli, ndr). Nel triangolo allargato da estremo c'è sempre Rhyno Smith, le ali saranno a sinistra Marcus Watson a destra torna in campo Ignacio Mendy. Al centro spazio per Filippo Drago e Joaquin Riera. In mediana la mischia sarà diretta nuovamente dal capitano Dewaldt Duvenage, a fare da apertura ecco Jacob Umaga. In mischia un pack molto simile a quello contro Cardiff: i piloni saranno a sinistra Nahuel Tetaz e a destra Tiziano Pasquali; a tallonare l'ultimo arrivato Bautista Bernasconi. In seconda linea il duo composto da Marco Lazzaroni e Carl Wegner. In terza linea fiducia confermata per i flanker Giovanni Pettinelli e Alessandro Izekor, mentre a numero 8 lo staff tecnico biancoverde sfrutta la duttilità di Riccardo Favretto. Indisponibili: Tomas Albornoz, Ignacio Brex (Nazionale), Lorenzo Cannone (Nazionale), Niccolò Cannone (Nazionale), Corniel Els, Simone Ferrari (Nazionale), Toa Halafihi, Michele Lamaro (Nazionale), Gianmarco Lucchesi, Siua Maile, Leonardo Marin, Tommaso Menoncello (Nazionale), Sebastian Negri (Nazionale), Ivan Nemer, Giacomo Nicotera (Nazionale), Edoardo Padovani (Nazionale), Onisi Ratave, Federico Ruzza (Nazionale), Scott Scrafton, Federico Zani (Nazionale), Manuel Zuliani (Nazionale).

Diretta

La partita potrà essere seguita testualmente sulla pagina Twitter ufficiale di Benetton Rugby con l’hashtag #OSPvBEN. Il match sarà inoltre trasmesso in diretta streaming su Discovery Plus e in diretta tv su Eurosport.