All'Ostani di Montebelluna comanda Luca Guerretta, secondo posto per il bassanese Loporcaro

All’Ostani di Montebelluna il torneo di 4^ maschile va aLuca Guerretta. Il giocatore di casa è arrivato il primo posto su un’ottantina di giocatori coordinati da Natalja Tonazzo e Massimo Nicoletti. Al secondo posto Vincenzo Loporcaro del Bassano superato sul filo di lana dal mancino Guerretta. Terzi posti per Giuseppe Bottega dello Sporting Life Center e per un altrogiocatore di casa Mirco Binotto. La mina vagante del torneo è stato Marco Bonora del Resana con 6 vittorie. Per Riccardo Pivetta dell’Ostani 5; con 3 si sono distinti: i giocatori casalinghi Elia Vettorello e Giuseppe Daniel. Allo Sporting Life Center del torneo Open maschile Duca di Dolle con 60 partecipanti. 5.000 € il montepremi, di questo Open agli ordini di Andrea Camarin e Giuliano Ferro, che porterà i migliori tennisti veneti di seconda categoria alle sfide più calde. Queste le gare in programma Venerdì 17. Alle ore 18.30 Leonardo Mazzucchelli sardo di stanza al Dolo con l’udinese Massimiliano Zanardi e l’altoatesino Jonas Greif con il moglianese Edoardo Chierè Ligniere. Alle 20.30 derby trevigiano tra Giovanni Agostinetto e Mattia Ghedin. Da 11/6 al 19/6 a Motta di Livenza 17° Kinder Trophy Mini, la seconda edizione organizzata dal club. Master finale a Roma per i vincitori di tappa e per i finalisti nel caso di parecchi concorrenti. Sono 60 i giovani pronti a misurarsi tra di loro nelle categorie 10-11 e 12 anni. A seguire ci sarà quella Junior dal 18 al 26/6. Al Ranazzurra di Conegliano dal 11/6 al 26/6 torneo di terza categoria maschile fino al primo gradino il 3.5, e record di iscritti. Sono 130 i giocatori agli ordini di Gabriele Gesua Sive Salvadori e Loredana Venturini. A Silea torneo di 3^ femminile dall’11 al 19 Giugno giunto agli ottavi, diretto da Giuliano Mariuzzo con la supervisione di Mauro Cenedese, dov’erano 41 le partecipanti alla kermesse. Per lo spettacolo da vedere a Gaiba, su erba naturale, il torneo Wta 125 iniziato oggi 13 Giugno fino al 19 Giugno dove si daranno tenzone 32 giocatrici con ranking mondiale dalla 50 alla 143. Sabato eDomenica i biglietti avranno un prezzo intero di €15 ma ci saranno sconti per giovani e tennis club. Dal 17/6 al 27/6 Istrana circuito veterani con 12 tabelloni. Le categorie in gara dagli over 40 maschile e femminile e doppi. Iscrizioni chiuse con 52 partecipanti. Al Racquet Club di Panatta, Open maschile con 3.000€ di montepremi. Competizione che si svolgerà dal 18/6 al 03/7 con 150 concorrenti. Ad Altivole tornei di singoli e doppi maschile, femminile e misto dal 18/6 al 03/7, con67 contendenti. Al Tennis Club Olivera Pierferruccio Ballerini condurrà il 2° Open Memorial Tombacco. Competizione maschile che inizierà il 24 Giugno per concludersi in data 8 Luglio e che avrà un montepremi di 3.000 €. Iscrizioni entro le ore 12 del 22/6. A Volpago torneo di 4^ maschile trofeo Serigrafia Newprint dal 24/6 al 06/7. Sarà condotto da Gianfranco Casagrande e Massimo Nicoletti. Iscrizioni entro le ore 12 del 22/6.